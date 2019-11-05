老公擁百萬財產！女色情狂幻想用他鮮血洗澡　聯手小王殺人棄屍

▲ 安吉拉與保羅策劃這場謀殺案。（圖／翻攝自臉書／Herts Police，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國發生一起驚悚案件，一名69歲的百萬富翁失蹤數月，被人發現時已經死亡許久。調查指出，他的前妻是一名色情狂，與情人的訊息中充滿暴力與性愛，還討論到殘忍的殺害前夫後，在他的血液中做愛，接著在幾個月前謀殺他後棄屍。

《太陽報》4日報導，53歲女嫌安吉拉（Angela Taylor）與54歲的情人保羅（Paul Cannon）對泰勒的前夫比爾（Bill Taylor）產生「惡毒的仇恨」，策劃一場驚悚的謀殺案。這對戀人沉淪在一個充滿暴力與性愛的幻想世界，案發前幾周還討論道，要在「送比爾下地獄」前逼他觀看他倆在廚房桌子上交歡。

比爾失蹤長達8個月後，遺體才在河岸邊深及腰的淤泥中被發現，距離他在赫特福德郡戈斯莫爾村（Gosmore）的偏遠農舍約3.2公里。他患有嚴重耳鳴，但屍體被發現時並未戴著助聽器，代表原先並不打算出門太久。他習慣戴著一條手鍊，手鍊上一個零件卻在他的牛舍附近被發現，暗示他捲入一場肢體衝突。

▲ 比爾是一名財產達百萬的農夫。（圖／翻攝自臉書／Herts Police）

比爾的遺體已經嚴重腐爛，很難確認死因。儘管缺乏驗屍的證據，安吉拉與保羅4日還是在刑事法庭被判謀殺罪名成立，即將被判刑。調查指出，比爾拒絕與結婚20年的安吉拉離婚，導致安吉拉與保羅對他產生刻骨的仇恨。警方則指出，比爾對安吉拉非常慷慨，給了她可觀的土地和財產，但這對她來說還不夠。

調查單位查看安吉拉與保羅的對話記錄後發現，他們幻想著切斷比爾的韌帶和手指，讓他的血順著水龍頭流下，而他們就會一起用他的血來洗澡。比爾死亡的幾個月前，保羅傳訊息給安吉拉說，他會「為她殺人」，因為害怕失去她。他還寫道，要在比爾的血中和安吉拉做愛，並將比爾綁在一旁的椅子上，逼他全程觀看，「再送他下地獄！」