變態男忘情在停車場野戰　他上前阻止...對象竟然是「一堆樹葉」

▲男子因為性侵樹葉被捕。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國曼徹斯特近來發生一起詭異案件，一名飯店員工工作時，意外看到一名男子竟然脫掉褲子，正在性侵一堆樹葉，奇異的景象讓他嚇得立刻制止對方，對方慌張把褲子穿起來後，便恍神坐在地上。男子詭異的行為全被監視紀錄器給拍下了下來，後來因猥褻行為被判入獄8周。

26歲男子戈爾索基(Michael Golsorkhi)被人發現，9月16日晚間8時在斯托克波特市(Stockport)的普利米爾酒店(Premier Inn)停車場，脫掉褲子正在性侵一堆樹葉。飯店工昨人員表示，「我看到一名白人男性沒有穿褲子，我可以看到他屁股，我們之間完全沒有任何阻擋物，大概相隔一輛車的距離，對方似乎正在做愛。」

工作人員表示，由於事發地點旁邊便是餐廳，許多在那用餐的家庭都可以看到戈爾索基的變態行為，他便大喊，「你在做什麼，你這個噁心的傢伙」，然後對方趕緊跳起來穿褲子，坐在灌木叢中，大約10分鐘後警方便趕到現場。

本案近來開庭，戈爾索基的辯護律師表示，被告當晚同時吸食大麻、古柯鹼等毒品，一時「性」起便對樹葉做出猥褻行為，甚至被捕當下也完全不知道自己在幹嘛，狀態十分糟糕，「我的當事人無法解釋自己的行為，他對此感到尷尬」。戈爾索基最後因猥褻行為支付美元158元（約台幣4,800元）罰款並入獄8周。



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