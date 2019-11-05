倫敦2100年會不見！　科學家示警：沿海城市「短短80年」將消失

▲沿海的紅色區域都是會被海水吞沒的危險區域。（圖／翻攝自climatecentral.org）

記者黃心瑀／綜合報導

許多科學家都認為，氣候變遷造成極地冰原開始融化，為地球上的海洋增加大量的水；根據一項最新的研究表明，世界各地的低窪沿海地區，現在面臨完全被淹沒的危險，更顯示英國如果再不檢查碳排放量，最早在80年後，也就是2100年時將會有數百萬的沿海城市房屋沉沒在海水裡。

根據《太陽報》報導，一張最新被釋出的地圖中顯示，隨著氣候變化導致海平面上升，英國部分地區將在數十年內沉沒在海水中，這些地方包含首都倫敦、利物浦（Liverpool）、亨伯賽德（Humberside）等地。

英國非營利性新聞機構「氣候中心（Climate Central）」的最新研究顯示，除了倫敦、利物浦、亨伯賽德之外，位於蘭卡斯特（Lancaster）跟利物浦海岸之間的城市，例如卡地夫（Cardiff）、斯旺西（Swansea）、北威爾斯（north Wales）等地，如果再不採取抑制碳排放量的緊急措施，即將在短短80年內沉沒。

報導中指出，如果繼續無視碳排放量，英國約有360萬人將每年都會面臨洪災的威脅，2100年時，影響人數則是會上升到540萬人；「氣候中心」表示，如果溫度比工業化之前上升4度，那麼海平面的高度最高會多出10.8公尺，屆時沿海防禦的工程需要更加強化，才有辦法避免居民遭受傷害。

「氣候中心」的高級研究員、同時也是該項研究的主要作者史考特（Scott Kulp）表示，這些評估顯示了氣候變化重新改變了人們生活的城市、經濟、海岸線以及整個全球區域的潛力，隨著海平面上升到人們所稱呼的地面以上，將會有越來越多國家面臨沿海防衛的問題，如果從現在立即開始做出行動，以防止城市遭淹沒的「世界末日」來臨還算為時不晚。