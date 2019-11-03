華聞快遞／北京「金科新區」吸引逾45家重點金融科技企業入駐

▲北京「金科新區」。（圖／翻攝自微博）

《北京》北京「金科新區」吸引逾45家重點金融科技企業入駐

中關村科技園區西城園管理委員會常務副主任馬紅萍指出，目前北京「金科新區」已吸引了中移金科、建信金服、愛保科技等超過45家重點金融科技企業入駐，註冊資本金超過700億元（人民幣），金融科技產業呈現出良好的發展態勢。（中新社）

《四川》未來四川盆地天然氣產量將佔全中國1/3

四川盆地是常規氣、非常規氣「雙富集」氣區，資源量分別佔全國的23%和26%。目前，四川盆地天然氣產量約佔全中國產量的1/4，未來四川盆地天然氣產量佔比將提至1/3。（新華網）

《陝西》第二屆進博會陝西49戶省屬國企擬簽約24個項目

第二屆進博會將於今年11月5日至10日在上海國家會展中心舉辦，屆時陝西將組團參會。共有150多個國家和地區的3700多家企業參展，其中世界500強和行業龍頭企業超過250家。今年將有更多新產品、新技術、新服務「全球首發、中國首展」。國家展方面，受邀64個國家全部確認參展，法國、義大利等15個國家為主賓國。（新華網）

《重慶》前三季重慶全市小微企業貸款新增376億

大陸人民銀行重慶營業管理部近日發布《2019年3季度重慶市金融運行簡況》。數據顯示，今年前三季，重慶各項貸款較快增長，為經濟發展創造了合理充裕金融環境。資料統計，截至3季度末，今年重慶市私人控股企業貸款已新增353.1億元，同比多增313億元。（新華網）

▼重慶市。（圖／CFP）

《福建》第十二屆兩岸文博會開幕 台中寧波聯動亮相

第十二屆海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會1日在廈門開幕。展館中，台灣展位多達898個，組委會人士稱，本屆兩岸文博會不僅首次設立兩岸主賓市、閩台家園台灣青年創新創業基地展區，首次舉辦兩岸文創人才專場對接會，還增加台灣地區文創主題館，著力打造台灣生活館、台灣精品展區，著力在探索兩岸融合發展新路上作出努力，助力福建建成台胞台企登陸第一家園。（中新社）

《貴州》貴州將對醫療機構不良執業行為實行記分管理

貴州省衛生健康委日前頒布《貴州省醫療機構不良執業行為記分管理辦法（試行）》，從11月1日起，對區域內的各級各類醫療機構不良執業行為實行記分管理。（新華網）

《海南》1日起海口公立醫院開設節假日、夜間專家門診

海口市衛健委指出，海口市市屬所有公立醫院從2019年11月1日開始，在節假日、週末、夜間開設專家門診，堅持以「病人為中心」，以問題為導向，為廣大百姓看病提供更多便利。（中新社）

《上海》上海自貿區探索新舉措 支持離岸轉手買賣貿易發展

上海市浦東新區官方獲悉，中國（上海）自由貿易試驗區將探索落實七項舉措，支持離岸轉手買賣貿易發展。一是支持離岸轉手買賣貿易企業享受相關稅收優惠；二是支持金融機構為真實離岸轉手買賣貿易提供高效涉外金融服務；三是支持離岸轉手買賣外商投資貿易企業申請認定為跨國公司地區總部；四是優化人才發展政策；五是加大財政扶持力度；六是拓寬跨境金融服務方式；七是設立產業服務中心。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

