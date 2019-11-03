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華聞快遞／河北全省營收超百億元民營企業達28家　吸納就業人員2204.2萬人

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▲▼河北省。（圖／CFP）

▲河北省。（圖／CFP）

《河北》河北全省營收超百億元民營企業達28家　吸納就業人員2204.2萬人

今年前三季度，河北全省民營經濟實現增加值18376.0億元，同比增長7.1％；實繳稅金3205.55億元；吸納就業人員2204.2萬人，佔全省二三產業從業人員的77%。（河北日報）

《四川》四川省出台40條舉措支持節能環保產業

四川計劃通過2至3年時間，建設綠色金融、財政金融政策、綠色信用、環境權益質押融資、大數據、現代服務為一體的綠色金融綜合服務平台，為節能環保企業提供多元化、低成本、便利化的金融信貸服務。目前，該平台正進行最後測試，計劃今年建好並上線運行。（四川日報）

《江蘇》「兩岸企業家紫金山峰會」促蘇台合作

今年兩岸企業家紫金山峰會以「深化融合發展　打造共同市場」為主題，端出包括開幕式、主題演講、系列專題論壇等一系列「大菜」，屆時超過1000名兩岸知名企業家、工商團體負責人、中小企業和青年創業者將出席會議。（新華日報）

《湖北》中國懸掛式單軌列車今年內有望在武漢試跑

列車最高時速可達70公里，車廂一般為3至5節，單節車廂長11米，寬2.4米，可同時容納80至90人，約為地鐵單列容量的1/3。每趟運量300人至400人，每小時可承擔客流1萬人次，主要服務於大城市郊區、中等城市及旅游景區的客流運輸。（中新社）

▲正在建造的空軌列車。（圖／翻攝自《中新社》）

▲正在建造的空軌列車。（圖／翻攝自《中新社》）

《遼寧》長海縣加快全域旅遊品牌建設

作為大陸全國十大海洋旅遊目的地、國家級海島森林公園、國家級生態縣、全國休閑農業和鄉村旅游示範縣，大連市長海縣加快全域旅遊品牌建設，目前已實現「一島一品、一鎮一特色」的旅遊發展格局，並積極構建「文化+旅遊+體育」的產業融合發展新格局。（遼寧日報）

《福建》平潭加快建設「一島兩窗三區」

平潭綜合實驗區黨工委書記陳善光日前發出動員令，以「精耕試驗田、當好擺渡人」、探索兩岸融合發展新路的實效，以高效體制機制和一流營商環境建設的實效，加快建設「一島兩窗三區」（國際旅遊島；閩台合作的視窗、國家對外開放的視窗；新興產業區、高端服務區、宜居生活區）。（福建日報）

《北京》2019年上半年大陸科幻產業產值超300億元

截至今年10月末，大陸全國納入實時監測的在運營機構數量已降至427家，比2018年末下降59%；借貸余額比2018年末下降49%，出借人次比2018年末下降55%；行業機構數量、借貸規模及參與人數已連續16個月下降。（新華社）

《海南》海南首個「5G+海洋牧場」示範項目試運行

基於5G網路技術的網箱生物環境在線監測系統，近日在陵水黎族自治縣新村鎮深海養殖場成功部署，後續還將開發的魚類行為人工智慧識別技術，可以幫助有關專家研究魚類行為與海洋環境變化、網箱環境、飼養行為之間的變化機制，改善養殖模式。（海南日報）

▼海南省。（圖／CFP）

▲▼海南省。（圖／CFP）

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