李佳芬政府吞學貸「只是形容詞」　蔡辦說話了：不要到時候又變笑話

▲阮昭雄回應李佳芬的「政府吞學貸」說法。（合成圖／記者鄧木卿、蔣婕妤攝）



記者柯振中／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜先前提出「學貸免息」的政見，他的妻子李佳芬3日也回應，若免息發生呆帳問題，就讓政府「吃了吧」，「反正政府幾千億都浪費了。」對此，蔡總統連任辦公室5日呼籲，韓陣營應該先研討政策是否可行，再進行發表，「不然就像挖石油或摩天輪，變成一個笑話。」

國民黨總統參選人韓國的競辦舉辦了「佳芬講堂」的活動，首場活動3日在台中舉辦。李佳芬在首場「佳芬講堂」上回應，萬一學生出國後，還不出學貸，那一定是有難言之隱，「政府就把它吃了吧，反正幾千億都在浪費了。」

韓國瑜4日回應，李佳芬3日說的「政府吃了吧」只是形容詞，與其花那麼多錢「蓋蚊子館」，不如把錢拿來養孩子，「為什麼不花錢去投資下一代？」

▼ 韓國瑜回應，李佳芬說的「只是一個形容詞而已」。（圖／記者羅婉庭攝）



對此，蔡總統連任辦公室發言人阮昭雄指出，韓國瑜現在的信用度已經被質疑，講出這些政見之前，韓國瑜應該先說清楚，這些會不會落實，否則大家就白費唇舌了。

阮昭雄指出，韓國瑜不斷拋出議題，企圖掌握選戰的主導權，這種模式還會持續下去，不會有所改變，但韓國瑜還是要考慮看看，說出口的政策是否真的可行，不要到時候再來否認，「不然又像挖石油貨摩天輪，變成一個笑話。」

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