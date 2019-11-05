韓國瑜凌晨發文：預算用來養孩子，不是養蚊子　「唯有教育不能省」

▲韓國瑜：「預算用來養孩子，不是養蚊子。」（圖／記者羅婉庭攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前提出「學貸免息」政見。他5日凌晨在臉書表示，學貸問題是政府需要面對並且解決的問題，如果孩子還不出學貸、家長也還不出學貸，代表這個家庭一定非常辛苦、經濟必定相當拮据，政府應該要想法設法協助他們，「預算用來養孩子不是養蚊子」，請滿朝高官不要逢韓必反。

韓國瑜5日凌晨在臉書表示，他們日前在台中市舉辦了第一場探討教育的講堂，要特別感謝台中200位好朋友抽空前來與佳芬姐討論交流，他相信台灣大多數人跟他一樣，「打從心底認為教育是一個國家、一個社會最重要的根本。」

他說，昨天，李佳芬在分享時提到一個例子，那是他還在北農工作的時候，有一個還在念書的孩子在他們市場打工，孩子平常都工作到早上，結束後就馬上趕去上課，上完課就趕緊回家睡覺，為了要應付凌晨粗重的工作，每天限制自己只能花60元，一點都不敢想有其他的娛樂開銷。

▲韓國瑜5日凌晨在臉書針對「學貸免息」發表意見。（圖／記者鄧木卿攝）

他表示，社會上有許多類似辛苦的故事正在發生，他提出的學貸零利率問題才會引發熱議，這是政府要面對並且解決的問題，「家長做孩子申請學貸的連帶保證人，如果孩子還不出來、家人也還不出來，代表這個家庭一定非常辛苦、經濟必定相當拮据，政府應該要想法設法協助，提供民眾解決困難的實際辦法。」

他直言，「預算用來養孩子不是養蚊子，請滿朝高官不要逢韓必反」，實際的問題不是打擊他就會不見，目前每一學年有27萬人背上學貸，而申請學貸需要連帶保證人、特定金額的門檻審核，還要備齊多項文件才能申請，「所以，全台灣人都在納悶，執政官員到底是怎麼看待我們孩子的。」

▲韓國瑜表示，「什麼錢都可以省，唯有教育不能省。」（圖／記者羅婉庭攝）

「為何當今政府不檢討自己一堆充滿爭議的撒錢決策，卻要質疑我們幫助孩子上進求學的決心」。他想告訴年輕的學子們，「你們不要怕，未來政府會負擔你的利息，如果家境有困難需要幫忙，家長也不必擔心為了節省利息而不敢借貸。因為，什麼錢都可以省，唯有教育不能省。」

他承諾，將來他絕對不會花大錢去養蚊子，卻為了省小錢不去培養我們的孩子，「親愛的台灣孩子，以後你們放心努力學習，我們會撙節開支，省下來的錢都要花在你們身上，因為你們是台灣的未來、是我們所有人的希望。」

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