韓國瑜在北農睡到中午？他揭「親身經驗」嗆韓黑：市場日夜顛倒

▲韓國瑜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜近期展開傾聽之旅，似乎對負面批評習以為常，還自嘲是「全台最黑的男人」。國民黨桃園市議員詹江村2日指出，他回想20年前經營花店時，每天都是清晨出門，早上補眠，與果菜市場時段差不多，「當大家在黑韓國瑜在北農，睡到中午的時候，有人考慮過，北農的工作是日夜顛倒嗎？」

名嘴陳東豪近期在政論節目指控，韓國瑜過去擔任北農總經理時，常常中午才現身員工餐廳，竟月入30多萬，根本是吃香喝辣代表，「有次喝醉，還打破酒瓶要刺人」。韓國瑜得知後表示，遭抹黑，已委請律師提告。對此，詹江村有話要說。

▲桃園市議員詹江村，外號「村長」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

外號「村長」的詹江村2日在臉書回顧過往生活，內容提到他20年前經營花店作息不固定，為了趕上凌晨3點半拍花，都是2點半從家裡出門，一路拍到早上7點半才回桃園花店，等到整理完後已經10點，每天都累到在地下室沙發直接睡著。

詹江村說，通常他下午3點起床，吃完午餐繼續當送貨員，到各大飯店布置晚宴會場，忙到晚上接近12點才能趕緊補個眠，設2點的鬧鐘，周而復始。

他指出，果菜市場的拍賣時間跟花卉市場差不多，都是清晨工作、早上補眠，韓國瑜在北農，若要及時掌握菜價，就必須清晨工作，「當大家在黑韓國瑜在北農，睡到中午的時候，有人考慮過，北農的工作是日夜顛倒嗎？」

▲詹江村貼文一出，引起許多韓粉共鳴。（圖／翻攝自臉書／詹江村粉絲專頁）

許多網友看完後，紛紛留言聲援「還好有村長還原親身經歷」、「權貴無法理解庶民艱苦，才會說睡到中午」、「黑韓的人已經分不清黑白是非了」、「那些外行人說外行話，硬要黑」、「我也是同業，我懂」、「每個行業都有每個行業的辛苦」。

不過，也有網友不以為然，為此請益前北農總經理吳音寧，詢問是否可能作息顛倒、補眠到中午？根據《自由時報》報導，吳音寧回應，她凌晨巡完市場後，一樣早上7點進辦公室，詹江村這一席話沒有公信力。

▲前北農總經理吳音寧。（圖／取自臉書／吳音寧粉絲專頁）

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