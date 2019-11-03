情侶校園「暗處壞壞」完吵架分手！她隔月控男友性侵　誣告判緩刑

▲屏東1名婦人與男友爭吵分手後，心生不滿向男友提出多項告訴，但全因內容不實駁回，最後自己還反被控誣告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／高雄報導

屏東70歲婦人與男友阿明（化名）相約校園運動，結束後一時興起在暗處發生關係，不料2人完事後卻發生爭執、不歡而散，過了幾天便分手。婦人因心生不滿，對阿明接連提出妨害自由、妨害性自主告訴，但因陳述內容不實，被法官發現後，不僅告不成還反被控誣告，遭判3月徒刑，緩刑2年，全案仍可上訴。

該名婦人於2017年7月時，與交往2年的男友阿明相約在市區一國小內運動，運動到一半，阿明提議與婦人去附近旅社開房間，婦人表示可以在校園內直接用手幫阿明解決，2人便在校園暗處發生關係，沒想到完事後發生不愉快，爭吵完在各自返家，沒幾天就分手了。

婦人因對於過去爭吵仍耿耿於懷，事隔1個月後主動前往警局，以爭執、遭騷擾、被搶奪電話等事，聲請民事保護令，提出妨害自由告訴。9月時再出招，告阿明妨害性自主，而她為了成功控告，還向警察謊稱，「阿明在國小內掐我胸部、挖下體，逼我幫他打手槍，我要尖叫，他還摀住我嘴巴。」

檢方偵查後認為事證不足，且阿明表示兩人交往時，發生關係都是在兩情相悅下發生的，因此將阿明不起訴處分。阿明在獲得清白後，氣得反控婦人誣告，不過一審法官認為，因無法完全認定婦人在親密行為當下是完全同意的，也判她無罪。

高雄高分院二審時發現，婦人在對阿明提出妨害自由告訴時，僅承認雙方有外遇及性生活不協調的問題，從未提到任何有關性侵的事，且在接到誣告案訊問時，還稱與阿明沒有交往過，種種疑點令人起疑，顯然性侵情節並非婦人所述，認定她說謊，誣告罪確定。

法官考量婦人已70歲，過去沒有前科紀錄，判她3個月有期徒刑，宣告緩刑2年，期間須受保護管束，並參加2場法治教育。

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