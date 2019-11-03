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滑翔機從後方重砸！35歲母「頭部20cm↑撕裂傷」...血染龍磐公園木棧道慘死

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▲▼ 女子頭遙控飛機被砸傷當場死亡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲林婦頭部遭滑翔機重砸後腦杓，當場傷重不治 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

墾丁龍磐公園2日舉辦F3F無動力滑翔機國際公開賽，發生一起奪命意外！林姓婦人抱著2歲兒子在步道上散步時，慘遭美籍男子操作的無動力滑翔機當場砸死血染木棧道。據了解，林婦臉部左側至頭頂當場被砸出至少20公分的撕裂傷，導致她當場傷重身亡。

據了解，台南市這名林姓婦人當時陪同父親南下參加同學會，孰料，在龍磐公園，竟遭一名57歲美國籍男子David所操作、重達2公斤的滑翔機衝撞後腦杓，當場爆頭身亡，2歲大的兒子則是出現15公分撕裂傷，被送醫緊急縫了8針，目前狀態良好。

而美籍男子操作滑翔機的範圍，確定超出規定飛行範圍，已被警方帶回偵辦。他向警方供稱，不知道什麼原因，滑翔機離開視線，不久後就聽說撞到人了。

▲墾丁龍磐公園2日下午發生全球罕見的無動力滑翔機砸死林姓婦人意外事件，墾管處聲明表示，「未來若無法完全排除意外可能，將不再同意辦理」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲墾丁龍磐公園2日下午發生全球罕見的無動力滑翔機砸死人事件 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方表示，這是第一次接獲滑翔機砸死人的案件，以前從未碰過這樣的情況，令人感到相當意外。目前全案朝過失傷害方向偵辦。

據悉，林婦頭部因受到猛烈撞擊，出現至少20公分的撕裂傷，由於傷勢嚴重，當場鮮血直流身亡，染紅了人行木棧道。

▲台南市林姓女子2日在墾丁龍礱公園，遭遙控飛機砸中頭、頸部，當場死亡，其子頸部受傷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲林婦的死訊讓家屬相當無法接受。（圖／記者陳崑福翻攝）

越想越不對勁！

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