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紐約千名示威者逃票衝入地鐵站　高吼「反警察」口號：別碰黑人孩子

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▲紐約地鐵示威。（圖／翻攝自Taylor Lorenz 推特）

▲紐約布魯克林1日爆發抗議活動，上千示威者湧入地鐵，指控警察濫用暴力。（圖／翻攝自Taylor Lorenz 推特）

記者曾羿翔／綜合報導

美國紐約市1日晚間有約1000名示威者，為抗議警察濫用暴力事件，以及當局打算增聘500名警力來巡邏地鐵站防逃票，走上布魯克林街頭，造成交通堵塞。有示威者直接就站在地鐵站口，高舉標語「別讓這些豬碰我們」、「揍警察」、「別碰黑人孩子」。另有示威者翻越地鐵驗票閘門，逃票進入站內，高吼反警察口號，抗議政府對逃票行為的鎮壓，並指控警察濫用暴力。

綜合外媒報導，整起示威事件從晚間7點開始，歷經約2小時多才結束，示威者包圍了一輛大紐約交通運輸管理局（MTA）的巴士，在車身塗鴉反警口號，甚至破壞建築物與路牌。有目擊乘客就指出，示威者拍打巴士，還有連帽衣人戴上白面具直接塗鴉，讓他覺得驚嚇。

報導也提及，示威隊伍還出現了「交通免費」、「去你的2.75美元票價」等口號，可見示威者對於地鐵票價高已積怨許久。街頭還有示威者高喊，「紐約警察局（N-Y-P-D）！你知道種族主義者這個詞怎麼拼嗎？」另有一名女示威者喊，「逮捕那些付不起2.75美金車費的人，不會讓任何人更安全，而是在破壞社會。」

據了解，導火線是當局打算增聘500名警力來巡邏地鐵站防逃票，還有2件發生在上周的警察濫用暴力事件，有10名警察在10月25日闖入一列停擺的列車，制伏逃票的19歲黑人青年，另有一名警察被監視器拍到，在月台暴力毆打2名黑人青年。

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