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開放民航電信投資、海外救助　包承柯：惠台「26條」緩和兩岸局勢

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▲26條。（圖／記者任以芳攝）

▲「26條」第14條台灣人也可以撥打熱線，尋求大陸領事保護與協助，申請旅行證件。（圖／翻攝　外交部微信公眾號）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦、國家發展改革委今（4日）最新宣佈《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（以下簡稱26條），自公佈之日起施行。「26條」內容，包含台商可以參與大陸重大政策投資，像是5G、循環經濟、民航、新型金融組織等投資建設，台灣人可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件。大陸學者也分析，「26條」出台有利於緩和兩岸緊張關係，對於明年的總統選舉沒有太多影響。

「對台31項」政策施實一年多後，大陸國台辦以及發改委再次出台新政策「26條」，加大力度開放過去沒有優惠或制度。其中第14條台灣人可以向中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件。上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯4日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「這是對台政策新突破，過去大陸政府只是【良心幫忙】受困海外的台灣人，現在是制度落實，全方位保護台灣民眾的安全。」

第14條也明確出台協助細節，未來台灣人在海外遭遇自然災害、意外事故等突發安全事件，大陸駐外大使館都會幫忙。並且公佈外交部領事保護與協助應急熱線。大陸外交部的APP特別設立「通過一鍵求助」功能，其他社交平台，也有相關服務網站。不過，第14條提到協助申請旅行證件，是以什麼樣形式？條例沒有著墨太多，目前國際上認定依然是中華民國護照。

▲26條民航開放台商投資。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸電信和民航屬於高度敏感行業，「26條」罕見開放。（圖／記者任以芳攝）

過去，電信和民航屬於高度敏感行業，台商很難參與，這次「26條」放寬尺度，開放台商擴大投資。「26條」其中第4條，罕見開放台資企業可以參與大陸第五代移動通信（5G）技術研發、標準制定、產品測試和網路建設。另外，「26條」中的第4條 ，台資企業比照大陸企業，可以投資航空客貨運輸、通用航空服務，參與符合相關規劃的民航運輸機場和通用機場建設，開展諮詢、設計、運營維護等業務。

▲26條。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸環保政策是下一波重點投資項目，外來台商也能參與。（圖／記者任以芳攝）

另外，環保政策將是大陸下一波整治，以及重點政策投資項目。「26條」其中第3條也開放台資企業可同等參與大陸城市建築垃圾資源化利用、園林廢棄物資源化利用、城鎮污泥無害化處置與資源化利用、再生資源和大宗工業固廢綜合利用等迴圈經濟項目。包承柯也表示，大陸未來的環保政策是經濟發展很重要的規劃，產業會做的很大，「台商搶先獲得機會，加入到產業鏈，可以做垃圾處理，也是一種轉型，不用像過去做服裝鞋帽，跟大陸城市同步發展，獲益更多。」目前有不少台灣企業在迴圈經濟、節能環保等方面有獨特優勢。

「26條」出台等同「對台31項」的延續，增加許多過去從未開放政策制度，而且都是目前大陸熱門投資行業。外界認為大陸選前公佈「26條」釋放利多，是否別有用意?包承柯分析，「26條是經過很長時間的鋪墊，涉及各部門跨單位協調，反倒有助於緩和兩岸緊張關係，無關選舉，也不會有太大影響。」

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