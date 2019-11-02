台企聯轟「中共代理人」是惡法　陸委會：正當臺商不受影響

▲大陸國家主席習近平出席《告台灣同胞書》40週年活動。（圖／路透）

記者曾俊豪／台北報導

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）砲轟中共代理人法案是惡法，並表示目前的修法意見無疑授與當權者「莫須有罪名」的尚方寶劍。對此，陸委會今（2日）指出，相關修法不是針對特定身分或對象，而是針對危害國家安全具體行為做規範，正當做生意的臺商都不會受到影響。

台企聯1日晚間代表大陸台商針對「中共代理人」法案發布新聞稿，文中指出，「強行推進該惡法完成付委，將再度讓眾多的無辜台灣民眾、廣大台商心生恐慌」、「按照目前的修法意見，無異授予當權者『莫須有罪名』的尚方寶劍，形同製造白色恐怖。」

面對台企聯的聲明，陸委會下午透過新聞稿回應，當中提到，「紅色滲透」到處橫行，先進民主國家對於境外勢力滲透影響國家安全、社會秩序及干預民主政治正常運作的情形，紛紛採取法制作為全力防制，已經成為國際的趨勢。

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝）

文中指出，有關反中共滲透相關修法，陸委會尊重委員的提案及立法院的修法進度，目前立法院幾個不同的修法版本，所採取的規範模式及範疇寬窄不一而足，有關具體規範內容的整合，以及與現行遊說法、政治獻金法及選罷法等相關規範如何銜接適用等事項，都還尚待討論。

陸委會強調，相關修法是針對危害國家安全具體行為做規範，臺商、臺幹、臺師、臺生正常的經商、工作、生活、就學都不會受到影響，正當做生意的臺商都不會受到影響，相關修法絕對不會影響正常的商務運作，也不會有限制中國大陸臺商投資經營及權益的問題，更沒有入罪臺商的問題。

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