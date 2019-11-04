鄉村改造運動／「北齊+明代」兩座長城看過癮　城牆「彈孔」清晰可見　

▲北京密雲區保留了五個傳統的古村落。（圖／翻攝搜狐）

記者任以芳／北京報導

北京市實施美麗鄉村建設三年專項行動，預計2020年實現「美麗鄉村全覆蓋」。今年規劃和啟動創建1千多個的美麗鄉村，分佈在郊區主要道路沿線、旅遊區。其中，北京密雲區保留了五個傳統的古村落，遊客來觀光，體驗長城腳下風景，還能看到歷史彈孔痕跡，成為農村古蹟旅遊特色。

▲河西村坐落在臥虎山下，抬頭可見西大樑和沿青龍山至東關的古老北齊長城。（圖／翻攝搜狐）

長城腳下古蹟鄉村

河西村位於北京市密雲區古北口鎮潮河西岸，原名柳林營，西元前127年武帝元朔二年建駐軍城（奚城），經過680年蒼桑由城轉為2100年歷史村落。

村莊地理位置特殊，坐落在臥虎山下，是個小型盆地，抬頭可見西大樑和沿青龍山至東關的北齊長城。回溯歷史，河西村是大陸唯一的百家姓村，500多戶人家，共有136個姓氏，30%村民由7個少數民族構成。百家姓成為發展民俗觀光第一張招牌，村內有許多歷史古蹟，呂祖廟、清真寺、提督府等，近年成為河西村主推觀光特色。

▼河西村百家姓成為發展民俗觀光第一張招牌。

農村轉型推長城觀光

早年的河西村以務農為主，近20年來在政府輔導下，慢慢轉型發展民俗旅遊業。1997年開始接待遊客以來，已發展152戶民俗接待戶，其中達到市級標準的70戶，達到區級標準的102戶。

過去閒置的農舍，村民大改造變成民宿，小巧精緻，旅遊旺季一間四人客房，大約500元（單位：人民幣，同下），平日2-3百元不等。遊客來玩長城近在眼前，還是最原始長城段，非常特別。河西村推廣觀光後，帶動村民收入，2018年民俗觀光收入達1650萬元。

▲北京密雲古北口村位於長城腳下。（圖／記者任以芳攝）

穿越古村長城「前世今生」

古北口村位於長城腳下，自然風景優美，旅遊資源豐富。村北蟠龍山為古北口封口鎖關的兩大屏障之一，長城以保持歷史原貌，景區有明代長城，還有北京市最古老的北齊長城。

▲古北口村保存的長城樓，留下當年打仗的槍彈痕跡。（圖／記者任以芳攝）

當地政府推廣美麗村同時，也很保護長城資源，古北口村遺留下的城樓，可以看到當年打仗的槍彈痕跡。古北口村委員張學成接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示「我們遵循古法修補長城，修舊如舊，以加固為主。」古時候用石灰加上糯米汁當黏著劑，現代修復過程的建築用料和工藝手法，都遵循明長城修建的傳統工藝，採用白灰勾縫，不使用有年限的水泥，城牆補砌要按塊石城牆原做法重砌。

2008年古北口村被市委農工委評為「北京最美的鄉村，」2011年被農業部評為「大陸最具魅力休閒鄉村」，是北京市第一個獲此殊榮的鄉村。

▼北京密雲古北口村部分全景，遠看北齊長城。（圖／記者任以芳攝）

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