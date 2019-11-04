鄉村改造運動／「玫瑰園自拍聖地」　想看網美來這就對了！

▲北京密雲熱門打卡景點，蔡家窪村搖身一變玫瑰村。（圖／翻攝 最美鄉村蔡家窪）

記者任以芳／北京報導

北京市政府開始大力推廣美麗鄉村，不只發展觀光旅遊，農產運銷也是發展重點。北京密雲縣河南寨鎮套裡村，發展自己「村品牌」，網路年銷蔬果40多萬噸。另外，蔡家窪村搖身一變玫瑰村，占地面積2千畝玫瑰情園，是京郊最夯打卡景點，不少網美搶拍來打卡。

▲北京密雲熱門打卡景點，蔡家窪村搖身一變玫瑰村。（圖／翻攝 人民網）

老村再造「浪漫玫瑰園」

在北京市密雲區城東5公里，有個叫蔡家窪的村子，身兼「北京最美鄉村」「大陸最有魅力休閒鄉村」兩大招牌。十多年前，當地脫離傳統農業生產，改造項目以集約農村用地為主，發展三大產業，生態農業，休閒旅遊，現代農業，玫瑰園是觀光主要推廣觀光。

來到蔡家窪的美麗後花園，這裡曾是荒山野嶺，當年村裡邀請專家評估，最後給出種薔薇科鮮花的建議。村民開始轉型發展「美麗花經濟」。如今，開發出2000餘畝花海，有700多畝的玫瑰花、700多畝的月季花以及馬鞭草等其他花草，一共70多個品種的鮮花。是北京市郊首家人工打造的集休閒、觀光、銷售、科普及徒步、騎行基地為一體的多功能玫瑰主題花園。



玫瑰園開展「村莊夜經濟」

蔡家窪村不只開發花海景觀，還越夜越美麗。最近打造延伸新產業，玫瑰情園夜晚景觀公園。夜幕降臨後，搭配五彩射燈投影，各種花卉景觀燈光雕飾，光影和花海完美融合，成為北京市民夜間休閒納涼好去處，近年，玫瑰園城為拍婚紗好聖地。

▲北京密雲縣河南寨鎮套裡村，落實農村電商。（圖／記者任以芳攝）

農村升級「生產一條龍」

北京密雲縣河南寨鎮套裡村，成功把農產品結合網路銷售，落實農村電商精神。按照「公司+合作社+農戶」模式，合作社對農戶提供蔬菜產前、產中和產後一條龍服務，定期對種植戶進行培訓，簽訂種植協定，保證蔬果絕對有銷路。

▲北京密雲農產標榜有機蔬菜，綠色無公害，受網上消費者喜愛。（圖／記者任以芳攝）

當地也不斷提升種植競爭力，目前100畝的有機蔬菜生產基地，農民採取科學種植，有110棟日光溫室，年產有機蔬菜高達40多萬公斤。園區三棟舊棚進行大改造，生產效率提升，全年365天都能生產果類菜，每棟大棚增加經濟效益3萬元（單位：人民幣，同下）。

▲北京密雲縣河南寨鎮套裡村，落實農村電商「打造品牌」。（圖／記者任以芳攝）

電商新潮流「打造村品牌」

為了提高蔬菜的附加價值，可以賣上好價錢，河南寨鎮套裡村村黨支部帶領村民註冊「村裡頭」商標，有了自己的蔬菜品牌，終於可以在網路上打響知名度。

密農也跟上時代潮流，農村大媽大爺們學習上網賣東西，年輕人也開始回鄉打拚。當地鮮農產品已經銷往各地，因為標榜有機蔬菜，加上綠色無公害，特別受網上消費者喜愛。目前各類蔬果年銷量達到10萬公斤，靠電商經營模式，密農收入較過去成長兩三倍。

▼農村大媽大爺們學習上網賣東西，年輕人也開始回鄉打拚（圖／記者任以芳攝）

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