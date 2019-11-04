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鄉村改造運動／村民「爽住」兩層別墅 　快樂脫貧享受養老

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▲北京密雲水樹峪 河西村。（圖／記者任以芳攝）

▲北京密雲河西村老人活動中心。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導 

北京市打造美麗鄉村，目前1000多個村落陸續完成變身計畫。鄉村升級的主題，不只推廣觀光旅遊，當地也很重視村民的老人退休生活。像是水樹峪村老農舍變身，村民開新入住兩層別墅，河西村建立老人中心，蔡家窪村保留百年曲藝五音大鼓，即使村莊現代化，傳承文化人文，成為北京美麗鄉村升級特色之一。

▲北京密雲水樹峪 河西村。（圖／記者任以芳攝）

▲北京密雲水樹峪村，兩層樓的別墅享受農家樂。（圖／記者任以芳攝）

村民「爽住」兩層別墅

距密雲縣城20公里的水樹峪村是一個全新村莊，從山溝裡整體搬遷，搖身一變，家家戶戶都是兩層獨定別墅。當地居民有兩個身分，是農民也是民宿業業者，2015年獲得「北京山區發展先進村」榮譽稱號。

走進水樹峪村十分現代化，都是兩層樓別墅，門口小院子種植家常疏果，生活悠閒。水樹峪村的村民趙洪存接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示「比起以前舊村莊，現在兩層別墅住起來更舒適，家裡一共有六個房間，兒子一家三口回來團聚，空間很大，另外街坊鄰居串門聊天也很方便」

▼北京密雲水樹峪村，門口院子種植家常疏果，享受農家樂。（圖／記者任以芳攝）

▲北京密雲水樹峪 河西村。（圖／記者任以芳攝）

▲北京密雲水樹峪 河西村。（圖／記者任以芳攝）

▲北京密雲水樹峪村居民趙洪存，和太太辛苦打拚40多年，沒想過能擁有一棟別墅。（圖／記者任以芳攝）

水樹峪村從山溝整體搬遷前，按照縣、鎮山區搬遷要求，請專業設計單位規劃新民居建設戶型。當地居民趙洪存也表示，「過去40多年來，一路和太太辛苦打拚，沒想過能擁有一棟別墅，也算是苦盡甘來。」一棟民房成本大約76萬（單位：人民幣，同下），政府幾乎出資一半，居民出資36萬蓋房，其他全部政府補貼。2015年全村全體入住，屋子不能隨意買賣，村莊附近有景區，可以經營民宿做觀光旅遊產業。

▲北京密雲水樹峪 河西村。（圖／記者任以芳攝）

▲北京密雲的蔡家窪村，保存百年民間藝曲五音大鼓。（圖／記者任以芳攝）

傳承百年藝曲「五音大鼓」

北京密雲的蔡家窪村，存在一支百年以上民間藝曲五音大鼓，也是大陸現存演唱組合最完整、伴奏樂器最齊全的地方，過去還是清朝宮廷娛樂藝術。

五音大鼓起源乾隆年間的承德行宮，由宮廷樂師結合民間大鼓創造的藝曲表演藝術。為何叫五音？曲調上大鼓吸納了奉調、樂亭調、慢口梅花、四平調、柳子板等其它鼓曲的腔調，演奏有五種樂器：三弦、四胡、打琴、瓦琴和鼓板。

▲北京密雲水樹峪 河西村。（圖／記者任以芳攝）

▲北京密雲蔡家窪村，保存百年民間藝曲五音大鼓，希望傳承有後。（圖／記者任以芳攝）

為了讓五音大鼓後繼有人，當地推動美麗鄉村計畫，把五音大鼓列為特色文化保護。五音大鼓傳承人黃清軍接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「自己擔憂文化失傳，當地政府特地保戶推廣，幫忙招募有興趣年輕學子，讓藝曲傳承人可以開課教學。」2005年五音大鼓成為「北京視非物質文化遺產」，目前努力申辦國家及物質文化遺產。

老有所依「快樂生活」

北京市密雲縣河西村，四面環山，環境優美，對於退休老人來說是最好養生天堂。走近上百坪大老年活动中心，過去是古蹟改建而成，保留大庭院，老人家們可以優閒曬太陽。

▼北京市密雲河西村，退休老人中心是養生天堂。（圖／記者任以芳攝）

▲北京密雲水樹峪 河西村。（圖／記者任以芳攝）

▲北京密雲水樹峪 河西村。（圖／記者任以芳攝）

▲北京密雲水樹峪 河西村。（圖／記者任以芳攝）

▲北京市密雲河西村，設置安養院有專人照看。（圖／記者任以芳攝）

這裡還有設置安養院，有專人照看，安養房寬敞，依照老人所需打造設備。村裡老人只要符合資格，平時可以來休息吃飯，晚上回家。有些老人子女忙錄無法照顧，也可以長期住宿，一年下來頂多1千多塊，大部分費用由政府照顧補助。河西村不少長壽老人，一方面村裡很重視老年退休照顧，也讓在外打拚子女安心。村裡老人活中心設有會議室、圖書室、棋牌室、卡拉OK廳，每週定時按各年齡段向村民開放。

▲玫瑰園，2019老博會。（圖／翻攝搜狐）（圖／長祐醫療集團提供）

▲前衛生署長楊志良受邀北京老博會演講，兩岸得正視老齡化社會到來。（圖／長佑醫療集團提供）

鄉村新發展「養老產業」

2019年老博會剛在北京落幕，前衛生署長、高齡化政策暨產業發展協會理事長楊志良受邀演講也表示，「兩岸面臨老齡化是共同趨勢，尤其大陸邁入高齡化社會，相關照護產業在大陸興起，此時佈局養老市場是很好時機。」確實，隨著經濟社會發展，大陸農村青壯年流入城市，老年人留守和空巢增多，成為鄉村升級必須考量照顧的問題。

▲北京通州區小海字村，發展大陸養老第一村。（圖／翻攝小海字村官網）

▲北京通州小海字村，發展大陸養老第一村。（圖／翻攝小海字村官網）

農村養老有需求，發展鄉村養老產業成為部分村落新趨勢。舉例北京通州區的小海字村，獲得政府頒發「第一批美麗鄉村人居環境驗收百分村莊」。近年小海字村努力打造養老產業，比如村裡75歲以上孤寡殘疾失獨老人，可以在村裡養老院免費吃住，有專人照顧起居。另外，小海字村主推養老旅遊產業，鼓勵城市居民假日來休閒旅遊，租蔬菜大棚，自己種植，體驗農家樂。

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