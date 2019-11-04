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企業家峰會陸送「新惠台26條」大禮　汪洋提兩岸合作三看法

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▲▼兩岸企業佳紫金山峰會,汪洋,蕭萬長。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全國政協主席汪洋。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／南京報導

2019兩岸企業家紫金山峰會今（4日）在上海開幕，適逢兩岸企業界最高層級交流平台召開，陸方國台辦、國家發展改革委一早便宣布新的「26條」惠台禮包。中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋亦在開幕式致詞時提及26條措施，表示將在5G建設、融資擔保等領域為台胞台企提供同等待遇。

在會上，汪洋進一步提出對兩岸產業合作的三點看法，包括打造共同市場是大勢所趨、人心所向，認為在世界經濟增長乏力、保護主義漫延、兩岸經貿合作面臨更多不確定性背景下，峰會舉辦和增進共識具有重要的意義。

▲▼大陸全國政協主席汪洋在兩岸企業家紫金山峰會上發表講話。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全國政協主席汪洋在兩岸企業家紫金山峰會上發表講話，並提及新發布的26條措施。（圖／記者陳政錄攝）

根據《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（以下簡稱26條）內容，係承接去年「對台31條」發布後，陸方為進一步推進兩岸經濟文化交流的重要措施，包括台資企業同等參與重大技術裝備、5G、循環經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設；台灣人可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件。

汪洋表示，去年出惠台三一條措施，各地出很多配套措施，例如江蘇76措施含金量很高。剛剛，中央又藉本次峰會舉辦，發布了新的惠台利民26條措施。

▲▼兩岸企業佳紫金山峰會,汪洋,蕭萬長。（圖／記者陳政錄攝）

他強調，我們堅信，在兩岸有志之士的共同努力下，兩岸融合發展之路必將越走越寬，共同市場的蛋糕必將越做越大，兩岸同胞心靈契合度必將越來越高。

針對兩岸關係走向和共同市場打造，汪洋亦提出三點看法，包括兩岸融合發展是大勢所趨，強調大陸連續18年為台灣最大出口市場，若台灣自我封閉，不背靠全球成長性最高的大市場，前景肯定不會光明。

他接著說，兩岸經濟同屬中華民族經濟，「大陸經濟是大海，狂風驟雨可掀翻小池塘，不能掀翻大海。」汪洋指稱，大陸擁有完整的產業鏈、優秀的工人和埋頭苦幹的政府部門人員，過去、現在、未來仍然是兩岸互利共贏的最佳選擇。

汪洋表示，打造共同市場是人心所向，近一段時間以來，台獨勢力無視兩岸同胞主流民意，蓄意激化兩岸對立對抗，成為兩岸融合穩定和平發展的最大威脅，如果任其恣意妄行，只會台灣帶向更憂心的危險境地，相信廣大台胞台企會做出正確選擇，協手共圓民族復興。

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