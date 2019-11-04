雲端最前線／內部民調差8％！韓拼「黃金交叉」有勝算？

新聞節目中心／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜以及新北市前市長朱立倫2日上午合體前往台南，為立委參選人洪秀柱站台，也替韓國瑜衝人氣，要與民進黨總統參選人蔡英文拼11月中支持度的黃金交叉。韓營人士表示，目前內部民調僅差8個百分點，未來將強化整合藍營基本盤，爭取選情翻盤。《雲端最前線》4日邀請立法委員羅致政、台北市議員徐巧芯、永齡基金會執行長劉宥彤、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者羅婉庭攝）

另外，總統蔡英文2日下午到板橋替立委參選人張宏陸站台，現場人潮眾多。現場一位知名「韓粉」闖入媒體發稿區，並直接拍攝記者工作狀況、電腦螢幕、新聞稿件、名字等，隨後也將過程上傳影片，標題為「＃蔡英文 造勢 直擊 ＃網軍 現場作業」，指涉他們是「1450」網軍，引起媒體記者們不滿，隨後她也將標題改為「＃蔡英文 造勢 ＃總統大選 直擊」。

2020大選逼近，總統蔡英文與前行政院長賴清德在初選過後，2日首度「同框」，為台南立委參選人林俊憲站台，下午賴清德到高雄為立委趙天麟站台，被問及蔡賴配，賴清德並無正面回應，他僅說作為地主當然要表示歡迎，不僅立委要全壘打，也要讓蔡英文在台南得高票；不過一旁的趙天麟則說「其實答案就呼之欲出，我們就期待也尊重賴院長」。《雲端最前線》4日邀請立法委員羅致政、台北市議員徐巧芯、永齡基金會執行長劉宥彤、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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