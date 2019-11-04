「市長不在沒關係」　蔡英文：高雄有我、陳其邁

▲蔡英文出席立委參選人李昆澤造勢晚會。（圖／翻攝李昆澤臉書，下同）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文3日下鄉赴高雄走基層，晚間出席立委參選人李昆澤舉辦的「咱的高雄 台灣的歌」晚會，向現場支持者喊話「高雄市長今天不在沒關係，高雄有蔡英文、有陳其邁、陳菊…」，現場氣氛相當熱烈。

蔡英文致詞時提到，政府執政後全力推動國艦國造，感謝台船致力於潛水艦的打造，如今潛水艦設計圖已經出來，要打造潛水艦的廠房已經在打造了，感謝台船為國家做重要的事並肯定台船支持也打造軍艦保護國家。

蔡英文說，中央要打造橋頭科學園區，將結合台南科學園區等成為高科技走廊，是下一世代重要的科技產業所在，包括半導體、人工智慧產業都會來高雄。她表示，「我不講空話，要讓高級產業進駐高雄，成為下一世代的科技產業重鎮」。

蔡英文提到，很多投資在高雄，台商有6200億元資金回來投資，外商也加碼投資，政府前瞻基礎建設五加二產業創新建設也在加碼投資台灣，「台灣現在是投資大爆發的時代」，「高雄市長今天不在高雄、沒有關係，高雄有蔡英文、高雄有陳其邁、高雄有陳菊、有李昆澤等立委…」，要一起把高雄做得更好。

蔡英文呼籲民眾，1月11日一定要投票，並讓民進黨在立法院席次過半，否則總統沒有國會過半，無法做事，政黨票要投民進黨。

總統府秘書長陳菊及行政院副院長陳其邁也出席造勢活動，陳其邁向現場鄉親喊話，「總統不能選草包，不能選溜之大吉的人，要選真正做事，不吹牛的人。」

稍晚，前行政院長賴清德也現身為李昆澤站台，獻唱相思雨，也向現場民眾表示，高雄8席立委全部都要上，民進黨要八仙過海，讓民進黨在國會過半。

其他人也看了這些新聞...

►蔡英文41%被韓國瑜追到差「個位數」 宋楚瑜出馬只有7.9%

►韓國瑜選情未來3個月翻盤？ 45.4%受訪者不看好

►「郭柯同框」拉抬政黨票 民眾黨20.5％直逼藍綠

更多熱門新聞...

►拒收陳同佳傷蔡英文選情 67.1％受訪者認同入境受審

►親美、親中選哪一邊？ 51.9％台灣民眾要「維持兩邊等距」

►超越藍綠，就靠她了

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

