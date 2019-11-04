韓國瑜施政不滿意度6成5！綠議員發祭品文：若滿意破5成請100隻烤鴨

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

市議員邱俊憲4日市政總質詢上，公布一份自掏腰包所做的民調，針對高雄市長韓國瑜施政滿意度調查，結果不滿意度竟高達6成5，滿意度只有3成2，邱俊憲也大發祭品文如果市府能夠再拿出一份韓國瑜施政滿意度有破5成的民調，就發100仁武鳥松隻烤鴨來給高雄市民。



▲綠營議員自做民調，韓國瑜施政不滿意度高達65%。（圖／記者洪正達攝）

▲綠營議員自做民調，韓國瑜施政不滿意度高達65%。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高市府研考會日前進行一份市政民意調查，議員邱俊憲批評，竟然大多數局處不知情，也沒拿出對應對策，調查更無針對韓國瑜的滿意度，因此自掏腰包在10月底做了一份高雄市長施政滿意度調查，結果顯示非常滿意韓國瑜施政滿意度的只有16.2%，滿意的有 15.8％，合計32%；非常不滿意的有48.2%、不太滿意的有16.8%，合計65%，不滿意度創下歷史新高。

▲高市議員邱俊憲 。（圖／記者洪靖宜攝）

邱俊憲提到「市府研考會在今年3月做了一份施政滿意度調查，當時韓國瑜滿意度高達6成，不滿意度3成，但今年10月底作的新民調，韓國瑜全部數字翻轉，跟他如日中天樣子不同，因為種種作為都和他講的不一樣」。

邱俊憲也大發祭品文「市府研考會可以再做新調查，可以拿出一份韓國瑜施政滿意度有破5成的民調，就發100仁武鳥松隻烤鴨來給高雄市民」。

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