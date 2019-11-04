戴立安：選戰打不熱有利蔡英文　辦造勢活動反而激化韓國瑜選情

▲戴立安認為，選情冷對蔡英文有利。

圖文／中評社

明年大選民進黨蔡英文與國民黨韓國瑜對決，韓積極舉辦造勢活動，蔡卻冷處理。民調專家戴立安接受中評社訪問表示，蔡現在不急著造勢，造勢要花錢、邊際效應也會變低，綠舉辦傳統造勢活動，反而激化韓國瑜的選情，因為必須跟韓對打，現在不如營造出在“國政”上努力，反而會獲得比較多選民支持。

戴立安為政治大學社會學碩士、目前執行《美麗島電子報》民調，曾任台灣指標調查研究中心總經理、台北市政府民意調查諮詢委員、遠見雜誌民調中心主任、總監等。

戴立安說，蔡英文陣營要造勢，就等競選總部成立以及11月22日“中選會”登記後，到時候就會有一連串登記、抽號等程序，緊接著造勢就可以。加上年底將到，回顧氛圍會有利於執政黨，蔡政府只要把政績整理出來，像是減稅等政策都整理出來，對蔡會是加分。

他也說，明年大選是在1月11日，選前10天民調封關，也就是12月31日封關，屆時年節氣氛比較快樂一點，選戰也打不熱，雖然對“立委”選情會不好，但勝的一方希望放冷選情，這對蔡英文有利，只是蔡陣營要有高敏感度必須隨機應變。去年高雄市長選舉，陳其邁因為原本民調領先，原本選情操作也想放冷，但陳應變沒這麼敏感，政策也沒有快速應變，現在網路訊息很快，必須很快應變。

說，蔡英文民調目前領先，不需要跟著韓國瑜的節奏，造勢太熱會變成選舉場，反而不利蔡，現在蔡就是“總統”身分，蔡陣營活動場不需要弄得這麼人山人海，如果太熱又會變成選舉場，蔡陣營不這麼做，反而是要凸顯韓請三個月的假拼大選。

不過，他也說，蔡陣營目前想把選舉放冷，“又會被見縫插針”，支持者可能也會覺得現在怎麼這麼冷清，但蔡陣營競總操盤手們，之後也不會持續這樣作法，競總成立之後就開始會有熱度。但執政與造勢比重要拿捏好，才不會讓人家覺得你只是在選舉，都沒有在做“國政”。

戴立安向中評社分析，彰化如果贏，大選就會贏。至於民調是否呈現這個趨勢，戴立安認為，彰化縣跟過去投票來看，就像台北市有天玉里，因背景來說人口結構與大選結構類似，或過去表現也蠻一致，可當成平行觀察指標，但不是說彰化一定要選贏，大選就會贏。從過去記錄來看，去年台北市長選舉，天玉里是國民黨候選人丁守中贏，但最後結果是柯文哲勝出。這個是有話題性、趣味性，但並非百分之百。

過去大選常會喊出決戰中台灣？他表示，以前會說決戰中台灣，是從政治生態版塊來看，藍綠基本盤接近的時候，因藍綠消長抵消就要看中台灣。但2014年桃園市選舉綠營翻盤，高雄市去年選舉藍營也翻盤，但韓當選高雄市長的表現，讓藍綠退回過去盤，南部還是綠大於藍，差距也在拉開。高雄、台南“立委”選區可能逼近成為之前民進黨全拿的趨勢，藍軍可能全軍覆沒。

他指出，雖這次選舉還要看小黨分票的觀察，會不會拉到某陣營候選人？基隆、桃園、新竹、苗栗過去最藍的地方，會不會全部把票轉移到韓國瑜？也要看韓有沒有承接能力。桃園目前鄭文燦執政，票不見得能轉到韓身上，而中部地區相對選民藍綠支持度接近，藍綠基本盤面也接近。

台中市、彰化縣、南投縣目前是國民黨執政是否有優勢？戴立安認為，但目前觀察是縣市長表現也不是這麼緊貼著韓國瑜，藍營執政縣市首長也會擔心韓講錯話，但藍營首長若不去站台又擔心被攻擊，只是不見得力挺到底。加上地方縣市首長他們還有三年多執政時間，蔡英文連任後會不會對他們報復？現在挺韓搞不好未來三年就難過，彰化縣有交通需要，台中有電力發展問題等，都不是地方首長可以解決，這些資源都在蔡政府手上。

他向中評社表示，韓國瑜說他們決戰點是雲嘉南，其實這塊韓國瑜最弱，雖然韓是雲林女婿，但是嘉義、台南方面對韓來說很弱，這個戰術布局很奇怪，剩下不到70天國民黨這樣打法很奇怪。

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