　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

戴立安：選戰打不熱有利蔡英文　辦造勢活動反而激化韓國瑜選情

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 戴立安。（圖／中評社）

▲戴立安認為，選情冷對蔡英文有利。

圖文／中評社

明年大選民進黨蔡英文與國民黨韓國瑜對決，韓積極舉辦造勢活動，蔡卻冷處理。民調專家戴立安接受中評社訪問表示，蔡現在不急著造勢，造勢要花錢、邊際效應也會變低，綠舉辦傳統造勢活動，反而激化韓國瑜的選情，因為必須跟韓對打，現在不如營造出在“國政”上努力，反而會獲得比較多選民支持。

戴立安為政治大學社會學碩士、目前執行《美麗島電子報》民調，曾任台灣指標調查研究中心總經理、台北市政府民意調查諮詢委員、遠見雜誌民調中心主任、總監等。　　

戴立安說，蔡英文陣營要造勢，就等競選總部成立以及11月22日“中選會”登記後，到時候就會有一連串登記、抽號等程序，緊接著造勢就可以。加上年底將到，回顧氛圍會有利於執政黨，蔡政府只要把政績整理出來，像是減稅等政策都整理出來，對蔡會是加分。

他也說，明年大選是在1月11日，選前10天民調封關，也就是12月31日封關，屆時年節氣氛比較快樂一點，選戰也打不熱，雖然對“立委”選情會不好，但勝的一方希望放冷選情，這對蔡英文有利，只是蔡陣營要有高敏感度必須隨機應變。去年高雄市長選舉，陳其邁因為原本民調領先，原本選情操作也想放冷，但陳應變沒這麼敏感，政策也沒有快速應變，現在網路訊息很快，必須很快應變。

說，蔡英文民調目前領先，不需要跟著韓國瑜的節奏，造勢太熱會變成選舉場，反而不利蔡，現在蔡就是“總統”身分，蔡陣營活動場不需要弄得這麼人山人海，如果太熱又會變成選舉場，蔡陣營不這麼做，反而是要凸顯韓請三個月的假拼大選。

不過，他也說，蔡陣營目前想把選舉放冷，“又會被見縫插針”，支持者可能也會覺得現在怎麼這麼冷清，但蔡陣營競總操盤手們，之後也不會持續這樣作法，競總成立之後就開始會有熱度。但執政與造勢比重要拿捏好，才不會讓人家覺得你只是在選舉，都沒有在做“國政”。

戴立安向中評社分析，彰化如果贏，大選就會贏。至於民調是否呈現這個趨勢，戴立安認為，彰化縣跟過去投票來看，就像台北市有天玉里，因背景來說人口結構與大選結構類似，或過去表現也蠻一致，可當成平行觀察指標，但不是說彰化一定要選贏，大選就會贏。從過去記錄來看，去年台北市長選舉，天玉里是國民黨候選人丁守中贏，但最後結果是柯文哲勝出。這個是有話題性、趣味性，但並非百分之百。

過去大選常會喊出決戰中台灣？他表示，以前會說決戰中台灣，是從政治生態版塊來看，藍綠基本盤接近的時候，因藍綠消長抵消就要看中台灣。但2014年桃園市選舉綠營翻盤，高雄市去年選舉藍營也翻盤，但韓當選高雄市長的表現，讓藍綠退回過去盤，南部還是綠大於藍，差距也在拉開。高雄、台南“立委”選區可能逼近成為之前民進黨全拿的趨勢，藍軍可能全軍覆沒。

他指出，雖這次選舉還要看小黨分票的觀察，會不會拉到某陣營候選人？基隆、桃園、新竹、苗栗過去最藍的地方，會不會全部把票轉移到韓國瑜？也要看韓有沒有承接能力。桃園目前鄭文燦執政，票不見得能轉到韓身上，而中部地區相對選民藍綠支持度接近，藍綠基本盤面也接近。

台中市、彰化縣、南投縣目前是國民黨執政是否有優勢？戴立安認為，但目前觀察是縣市長表現也不是這麼緊貼著韓國瑜，藍營執政縣市首長也會擔心韓講錯話，但藍營首長若不去站台又擔心被攻擊，只是不見得力挺到底。加上地方縣市首長他們還有三年多執政時間，蔡英文連任後會不會對他們報復？現在挺韓搞不好未來三年就難過，彰化縣有交通需要，台中有電力發展問題等，都不是地方首長可以解決，這些資源都在蔡政府手上。

他向中評社表示，韓國瑜說他們決戰點是雲嘉南，其實這塊韓國瑜最弱，雖然韓是雲林女婿，但是嘉義、台南方面對韓來說很弱，這個戰術布局很奇怪，剩下不到70天國民黨這樣打法很奇怪。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
中共發布對台《26條措施》　台灣人可在陸外館申請旅行證件
人妻戀上貨運員「光溜溜視訊」　健身教練夫綠5個月獲賠10萬
快訊／李興文神隱3天道歉了！送小孩去國外「東西方價值觀偏差」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

低薪買不起房　黃國昌夜宿東區致敬無殼蝸牛

NCC主委陳耀祥：5G競標激烈標金估達500億

「鳳凰飛了，龍也不來」味全龍先與新竹簽約　高市運發局長：不夠專情！

戴立安：選戰打不熱有利蔡英文　辦造勢活動反而激化韓國瑜選情

2020選情預估　民調專家戴立安：韓粉佔2/3鐵票、蔡英文有擴張性

「市長不在沒關係」　蔡英文：高雄有我、陳其邁

傳宋楚瑜決定四度參選總統…2點原因曝光　「成為藍營反韓民眾的出口」

韓國瑜3日消失整天！深夜臉書突然「公開洗內褲」…韓粉看呆了

超越共軍99A戰車！國防部M1A2T戰車說帖　大幅提升地面防衛作戰力

一定送大學生出國交換　韓國瑜：政府要為年輕人鋪路

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

威脅斷男友腿！萌妹爆哭「把拔大笨蛋」 媽笑聲太搶戲...網歪樓：這才是重點

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

「水原殺人案」女求救6小時！　他還原當時慘況...怒批警怠職

大學科系標籤大亂鬥...資工修電腦?　戲劇當明星?地雷話語秒惹怒本科生

低薪買不起房　黃國昌夜宿東區致敬無殼蝸牛

NCC主委陳耀祥：5G競標激烈標金估達500億

「鳳凰飛了，龍也不來」味全龍先與新竹簽約　高市運發局長：不夠專情！

戴立安：選戰打不熱有利蔡英文　辦造勢活動反而激化韓國瑜選情

2020選情預估　民調專家戴立安：韓粉佔2/3鐵票、蔡英文有擴張性

「市長不在沒關係」　蔡英文：高雄有我、陳其邁

傳宋楚瑜決定四度參選總統…2點原因曝光　「成為藍營反韓民眾的出口」

韓國瑜3日消失整天！深夜臉書突然「公開洗內褲」…韓粉看呆了

超越共軍99A戰車！國防部M1A2T戰車說帖　大幅提升地面防衛作戰力

一定送大學生出國交換　韓國瑜：政府要為年輕人鋪路

低薪買不起房　黃國昌夜宿東區致敬無殼蝸牛

英研究：驗血能提早5年得知罹乳癌…成功率近80%　4年內可臨床應用

《金融時報》：美國多次要求台灣「限制台積電對華為供貨」

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

出社會後只想維持「低度社交」！　她列10大孤僻症狀　網超同感：我全中…

客叫餐送上樓卻「有條件開門」　外送員一看不忍了...餐點秒丟地上！

9年前才說不吸了…Angelababy又被拍「火鍋店抽菸」！　網友氣炸：違法

2歲童墜「奧萬大吊橋」亡！疑固結點鬆脫害命　育樂課：廠商10月有目測檢查

學貸免息　立委與財長槓上　財長：上學是標會而來　都有繳息

台股盤中漲逾百點　最高11,501點刷新29年新高紀錄

東寵週年慶行銷調查

您好，
東森寵物商店正在進行一項東寵週年慶行銷調查，敬請撥冗一點時間填答以下問卷，參加者有機會獲得東森寵物商店提供的精美禮品，同時，您的資料不會外洩，僅供內部參考以及寄送贈品時使用..

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

政治熱門新聞

韓國瑜3日消失整天！深夜臉書公開行程

郭昱晴遭韓粉出征　王瑞德：幫妳告那些韓粉

傳宋楚瑜決定四度參選總統　2點原因曝光

學貸不還政府就吞了吧　李佳芬：幾千億都在浪費了

高嘉瑜要扁找韓特赦　她提出5問題

誤指記者1450　韓粉道歉：做腦殘事

改口挺韓國瑜！恬娃痛哭：我被踢出郭家軍

李佳芬：不信征服宇宙的人才是草包

館長以討客兄為例　酸韓國瑜落跑參選

韓國瑜：一定送大學生出國交換！

看中劉宥彤3大能力　郭台銘說話了

陳其邁提公司總經理說！酸韓國瑜：溜之大吉

列不分區被酸「厚臉皮」　吳敦義：有主席提自己選總統

陸軍M1A2T戰車說帖！大勝共軍99A戰車

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

2歲童吊橋墜亡！網質疑死因…女律師打臉

國道「BMW露營車」車身切半　網：太帥了吧

給新娘不合身禮服！文定全毀…店家：刻意的

大賽驚現反送中蛋糕　陸正妹氣炸

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬淚

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

結婚11天就想離！妻怒：他都不碰我…扯出暗黑內幕

他點牛排加醬竟被嗆　外送員目睹可怕場景

12歲童愛做菜　母：他在廚房就怒

阿信公開與蔡依林甜蜜生活照❤️「陳太太」喊話離婚

韓女偶像爆主動私聯男粉絲：3年後一起住吧！

帳號被盜？楊丞琳IG無預警全刪光網全嚇壞

受虐貓咬她牙流血　1年後超黏人

侏儒男分手女模　又牽顏值爆表新女友

更多

最夯影音

更多
韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了
唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面