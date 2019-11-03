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「萬人美」郭昱晴慘遭韓粉出征　王瑞德：幫妳告死那些韓粉

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郭昱晴遭韓粉砲轟，面對情緒性謾罵字眼不加以輕饒（圖／翻攝自郭昱晴臉書）

圖文／周刊王

國民黨總統參選人韓國瑜日前嗆總統蔡英文「白白胖胖」，此言一出讓《麻辣鮮師》中飾演「萬人美」的藝人郭昱晴，在社群平台寫下：「一個有著社會責任的公眾人物，公然講這種話，意有所指的指摘侮辱他人人格，實在令人儍眼。」不料卻引來大批韓粉砲轟。

郭昱晴10月30日在臉書Po出自己對於「白胖說」的感想：「不管是高矮胖瘦美醜，這種主觀，又有立場的批判，是非常無禮又欠缺教養的，連我7歲的兒子都知道的道理，一個有著社會責任的公眾人物，公然講這種話，意有所指的指摘侮辱他人人格，實在令人儍眼。」立刻卻來大韓粉不滿留言嗆她：「戲演得爛，人也美不到哪裡」、「演藝圈的敗類」、「只會刷存在感博版面」，

對此郭昱晴發揮高EQ回應：「首先感謝大家的支持，指教和批評，因為回應太多，我就不一一回了！要特別感謝王瑞德大哥，非嚴重人身攻擊，均不干涉！也不會刪除任何留言」，對於韓粉謾罵的情緒性字眼，郭昱晴本來都好言相勸道理勸說，耐心地回復韓粉們，後卻越來越無法與韓粉們，只好全以「已截圖」回應，面對充斥在他臉書上的情緒性字眼不加以輕饒。

對此，資深媒體人王瑞德也特別在臉書中力挺郭昱晴，並稱：「我一定幫她告死那些偏激韓粉，不讓她被欺負。」當然也有許多網友郭昱晴留言力挺，「萬老師加油～」、「加油！很難得看到有人勇於表態！」、「很少藝人肯這麼為正義出聲！真的很棒！是孩子最好的典範！加油」、「發大財了！謝謝韓粉讓大家發財」。

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