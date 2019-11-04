2020選情預估　民調專家戴立安：韓粉佔2/3鐵票、蔡英文有擴張性

▲戴立安。（圖／中評社）



圖文／中評社

民調專家戴立安接受中評社訪問分析，依照2020年大選的選民數1934萬人計算，若投票率是六成五，會有約1257萬人出來投票。他表示，若根據《美麗島電子報》民調10月民調數字計算，自認是韓的鐵粉占他民調支持度至少有六成，大約350萬人；而自認蔡的鐵粉占她目前支持度至少有四成，大約是387萬人。

戴立安為政治大學社會學碩士、目前執行《美麗島電子報》民調，曾任台灣指標調查研究中心總經理、台北市政府民意調查諮詢委員、遠見雜誌民調中心主任、總監等。

戴立安對中評社說，目前幾乎所有民調的支持度，分母都是整體選民，而不是投票數。所以民調支持度的1％等於19．34萬人，若投票率六成五，則1％投票率為12．57萬人。

戴立安說，韓國瑜的造勢場很熱，但問題是同質性很高，包含同一群人到處跑的比例有多高？只要有1％支持度就是12萬多人，一個造勢場有1萬、2萬人出來，不會很困難，視覺上看起來就是受到很熱烈歡迎，的確會有這樣的氣氛，但重複性很高。

他表示，韓國瑜支持者中有「三分之二」是鐵票，非常扎實，從競選角度來看是打底保本，但另外角度是同溫層很厚無法開拓差距；而蔡雖然鐵粉比例沒有韓粉高，但蔡可以去吸納更多人的票，包括中間選民等，選票擴張性比較看得出來。



戴立安表示，蔡韓對決大致上結構都是六四開，這是民調不是預測，結果不見得會差距這麼大，因為蔡英文年輕人支持度高，但29歲以下投票率低，這就是蔡陣營希望年輕人出來投票的原因，蔡韓兩人差距才會拉開；而軍公教都是韓國瑜支持者，他們都會出來投票，如果年輕人投票率低，差距會拉近。

年輕選票會變成蔡英文選局的變數嗎？他也說，不致於有這麼大影響，雖然年輕人投率低，但現在因為雙方民調差距很大。他說，鴻海創辦人郭台銘支持者，不見得全部出來投票，若因為這樣不投韓，會連帶影響國民黨立委選情，這樣影響下對蔡英文相對性比較小。

他表示，從各家民調來看，韓蔡支持度都可能已經七成五到八成，但是實質投票率不可能這麼高，開拓選票空間很小，但現在民調若相差20％，要從對手陣營挖票，來回就是差距剩下10％，雙方不敢掉以輕心。

對於有些民調數據呈現韓國瑜有逆轉蔡英文趨勢？戴立安對中評社說，民調作法上要看是用什麼方式，有些是用簡訊方式，有手機會員的電話，透過會員名單去發送，那會員代表性如何？當手機打開連結，會不會一題一題去回答，這種回覆率很低。至於《蘋果日報》民調提到，年輕支持度在韓國瑜方面有拉高，但要去看可能是樣本問題，一般電話訪問來說，20至29歲目標人數可能不到一半，那加權空間很大，會有劇烈起伏，「一個年輕人數據當三個人用」，誤差會變大。這些數據高低起伏，要看調查樣本跟時間。蘋果民調目前是週末樣本，這與週間會有差距，週末是年輕人、中產階級不在家比較多，或是週末選舉造勢等因素，那民調數字呈現與一般民調比較不同。

戴立安對中評社表示，以民調趨勢來看，韓國瑜要翻盤困難度比較高，全台灣有三分之二不信任韓，天花板很低，信任度是很難翻轉，界線就在那裏。最主要不信任的轉折點，在於韓今年四、五月說要出來參與大選與之前所說不一樣，甚至無法說服民眾，加上藍軍分裂也是因素之一。「韓流」一年之間就翻轉，過去沒有看到這種情況，追根究柢就是韓參與大選。

他也說，目前看起來蔡、韓雙方都還沒有正式交鋒，執政一方當然會希望選情越冷越好，民進黨只要在法定登記時間再出手都不晚，現在民調高低差距這麼大，蔡英文要攻擊韓國瑜是幫韓製造舞台。而藍軍分裂與吳敦義爭取不分立委等事情已經紛紛擾擾，民進黨不需要去介入，如果反擊反而是變成藍綠對決，勝利者有勝利者的打法，但是落後打法看起來並沒有太大起色。

韓國瑜選前三個月造勢，氣勢是會拉高或是彈性疲乏？戴立安表示，韓國瑜現在作法是想複製去年作法，但去年韓會贏，不是一個人之力，民進黨在高雄執政有內部權力更換問題，變成看守政府。造勢是會凝聚支持者，但重點還是候選人本身的問題與說法，再多國政顧問團，若政策上無法論述清楚，這樣的包裝會讓韓的反差越大。



戴立安說，再多造勢場或是激情在視覺上有感染力，但是大概就這樣，好像每個場面很熱情，但隨機抽樣對人民沒有直接感受，甚至鐵粉越多會有排他性，藍營批評韓的都被攻擊，這樣的團體會變成信仰，不能隨便批評，不利中間選民跟年輕選民，反而是韓國瑜的障礙。

他表示，任何選舉都有變化可能，但是這場大選，講穿了變成中美代理人戰爭，蔡英文手中是有兩把槍，一把抗中，另一把是親美，民眾都認為美國重視台灣是十年以來最高點，檯面上表現都是美國很力挺台灣，但是美國也是在力挺自己利益，幫川普自己連任。

有關主權上議題，戴立安認為，韓國瑜比較難開展，對韓來說若是親美言論會得罪中方，但若親中的言論也會遭到批評，和平協議也得避開去談，因為疑慮會加深。只要講到中美台議題就是蔡英文主場，韓國瑜比較沒有立場說什麼，這些比較不是在野黨可以著墨的地方。

至於是否還會發生什麼，影響民調？他認為，結構因素還是比較強，像是香港凶嫌陳同佳事件台灣選民可能也分不清楚，認為殺人就要負責，但要由香港或台灣判決，大家可能也搞不清楚，加上這些議題討論時間短暫，不會造成太大影響。

有藍營政治人物質疑現在民調數據都掌握在中華電信手上？他認為，親藍民調韓國瑜也是輸很多，支持者當然會想找一個理由，政治人物說的話有可能是要去帶風向，甚至張善政也說民調電話打到眷村就不問，這實際上操作不太可能，因為怎麼定義眷村？現在市話民調就是中華電信的電話簿，但是民調執行並非交給中華電信，要由中華電信去控制不太可能，怎麼執行是看每間民調公司怎麼做，現在趨勢就是蔡領先韓，「不太可能每間民調公司都被收買。」

他也說，韓國瑜當初是因為國民黨民調初選勝出，不能因為有利就說民調是真的、不利就說是假的，畢竟韓也是透過民調被國民黨提名參與大選 。蔡英文民調會高就是國民黨人選太弱，加上藍軍不團結，自己內部都四分五裂，民眾要怎麼相信國民黨。

他指出，就算去年「討厭民進黨」是最大黨，但是國民黨也沒有值得託付的表現，選民要在兩個爛蘋果選一個，但因外部因素拉升蔡英文民調，「蔡民調會高都是外部因素，本人其實沒有什麼改變。」

美麗島民調之前納入台北市長柯文哲參與大選，戴立安向中評社表示，因為目前誰會參選還是不確定的答案，柯現在沒有準備，因為柯擔心萬一參選就會毀諾，但最後要看情勢，如果真的反對兩大黨的力量很大，柯會是兩大黨的次要選擇。不過，他也判斷，柯文哲出來選的可能性不大，只是若真的出來會是一個壓力，讓三方支持度更緊張。

▲美麗島十月民調部分數據。（圖／中評社／戴立安提供）

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