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時力與民眾黨可合作？徐永明：擴張選票的方法

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記者蔡文鈴／台北報導

時代力量黨主席徐永明日前指出與台北市長柯文哲所創的民眾黨有合作空間，但黨內立委黃國昌於3日的黨部活動表示時力與民眾黨「就是競爭關係」。對此，徐永明4日受訪表示，雙方在「囤屋稅」議題政策相進，透過合作也是擴張選票的方法。

對於時力與民眾黨可相互合作，兼任民眾黨主席的柯文哲3日則回應，沒有接到消息，但要問徐永明合作項目是什麼，不過時力一些房屋稅的主張，跟他們想法蠻相近。

黃國昌認為，外界傳言他要不要加入民眾黨都是媒體操作並強調，時力跟民眾黨 就是「競爭關係」。

而時力與民眾黨是否有合作空間，黃國昌與徐永明的說法並不一致。對此，徐永明4日上午受訪表示，在選票上當然有競爭關係，但在「居住正義」的議題上有合作關係，透過合作也是擴張選票的方法。

徐永明說，雙方對於「居住正義」政策理念接近就該清楚表態，尤其「囤房稅」時力主張的，也希望藍綠兩大黨可以關注年輕人未來、囤房稅等議題，盼民眾黨能表態支持「實價登錄2.0」。

至於，與柯文哲合作能否把的兩岸政策分開來看，徐永明表示，兩岸議題柯文哲有很大壓力，林飛帆也不斷的提出質疑，柯文哲應該清楚說明。

徐永明說，時代力量本屆的選舉目標是拿下百萬票，不分區立委能搶下4席，而黃國昌是否排名不分區第六名？他回應，並須考量依且都在考量極大化選票，還有黃國昌的想法，一切都在討論中，不分區名當會在正式登記前一周出爐。

此外，時力相較於鴻海集團創辦人郭台銘、國民黨總統參選人韓國瑜、總統蔡英文在網路討論度較低，徐永明表示，在沒有自推總統候選人關注度會受限，下個階段時力主打議題從政策跟不分區名單、人才的方向出發，希望能符合大家期待。

▲▼立委徐永明受訪談與民眾黨關係。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委徐永明受訪談與民眾黨關係。（圖／記者屠惠剛攝）

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