傳宋楚瑜決定四度參選總統…2點原因曝光　「成為藍營反韓民眾的出口」

▲宋楚瑜若參選，將和蔡英文、韓國瑜對決。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

傳出親民黨主席宋楚瑜決定四度參選總統，挑戰2020大位，並有兩點原因，其一是認為藍營選民中，有不少人反國民黨總統參選人韓國瑜，他的參選可成為這些反韓選民的「出口」，將票轉投給他。若宋確定參選，將和尋求連任的總統蔡英文、韓國瑜對決。

2020選戰，親民黨握有政黨推薦的「門票」，盛傳宋楚瑜將「重出江湖」參選。親民黨團總召李鴻鈞10月9日受訪時表示，2020大選親民黨的門票絕對會用到，至於會不會推人或是以什麼狀態支持其他人選出線，宋會盡量聽取各界人士意見做出決定，「再怎麼拖也不會拖過10月底，10月底前一定會給大家交代。」

《自由時報》報導，宋楚瑜為了親民黨的未來發展及立委選情，決定參選2020；且認為他的加入可讓「投韓投不下去」的藍營選民轉而投他，讓自己成為反韓民眾的「出口」。對此，親民黨秘書長李鴻鈞回應，目前仍在討論中，尚未定案。

▲▼宋楚瑜是否參選，外界都很關注。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

宋楚瑜曾在2000年、2012年、2016年參選總統，2004年則以副總統候選人的身分，與前國民黨主席連戰搭配。回顧宋過去參選總統的得票數，2000年，國民黨內宋、連兩派人馬在選前未能整合成功，宋宣布退黨獨立參選，導致國民黨票源分散，宋最後得票率36.84%、466萬4932票 ，以30多萬票的差距敗給陳水扁。

宋楚瑜落選後成立親民黨，擔任黨主席並連任至今。2004年，宋楚瑜、連戰捲土重來組成國親聯盟，以「連宋配」參選，結果仍以0.228%的票數差距，輸給尋求連任的陳水扁。

2012年，宋楚瑜以親民黨主席的身分二度參選總統，僅獲得36萬票，角逐失利。2016年，宋楚瑜與徐欣瑩搭檔參選，得票率12.84%，在國會選舉中，獲得三席不分區立委席次，包括李鴻鈞、陳怡潔、周陳秀霞，組成黨團參與協商，並握有提名總統的門票。

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▼宋楚瑜歷年得票數。（圖／記者李帛窈整理製表）

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