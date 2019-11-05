媽狂唸女兒：我都罵到詞窮了！　小三妹「認真指點一招」萌爆...秒笑噴

▲女兒天真又直接的反應，讓媽媽啞口無言。（示意圖／取自pakutas）

記者張嘉晏／綜合報導

「我生的我生的......。」一名媽媽日前狂唸女兒，且有太多東西可以罵，讓她罵到詞窮；沒想到女兒聽聞後，竟不是沾沾自喜，反而熱心教她一招，超萌又有創意的反應讓她秒語塞，網友們也都笑歪表示「妹妹以後很有前途。」

一名媽媽4日在臉書「爆怨公社」中抱怨國小3年級的女兒，她表示當天載女兒回家時，因為一些事情逼得她邊騎車邊唸女兒。講到一半時，她怒表示「我罵妳都罵到詞窮了！」女兒則歪頭問她「什麼是詞窮？」她接著表示就是「罵到沒有話可以罵」的意思，結果女兒天真的反應讓她秒笑噴。

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女兒隨後認真教她一招，「喔~那妳可以查字典啊！」爆笑的回答讓媽媽哭笑不得，「妳才查字典啦！妳全家都查字典啦！」

網友們看完這段對話都笑了，紛紛表示「還不錯，以後不得了的小孩」、「有自己的創意風格」、「女兒回得太讚了」、「你女兒的全家不就是妳家，所以，你還是去查字典吧」、「妳女兒有潛力」。

▲女兒的成語有待加強 。（圖／翻攝自爆怨公社）

此外，媽媽還順便貼出一張考卷，抱怨女兒的成語很爛，不過網友們都笑說答案很有創意，「 我看到答案大笑了，抱歉」、「消防員的答案為啥不能按部就班」、「可以去買成語故事書讓他看，比較有趣也能比較了解意思」、「不會成語也可以活得很開心」。

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