男客剪髮「隨便你弄」！剪完後方公主「冷按負評」：我不喜歡　他淚訴苦衷

▲剪頭髮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

「奇怪咧！又不是剪妳頭髮！」一名理髮師日前幫男客剪頭髮，對方從頭到尾都沒有表示不滿意，孰料坐在一旁看似路人甲的女子，竟起身給了他負評，不僅害他被扣錢，原因還瞎到讓人聽不下去。網友們看完也都氣瘋了，紛紛表示「去拜拜吧」、「有病的女人」。

「不喜歡可以溝通。」一名在百元剪髮店工作的理髮師在「爆怨公社」發文，他表示自己日前接到一名男客，頭髮看起來已經3、4個月沒剪，對方一坐下就表示「隨便你剪，不要推太高、剪太短就好。」他應了一聲「好」後便開始剪髮。

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原PO表示，剪髮的過程中，男子的表情並無任何異常，剪完後看鏡子還點點頭說「OK」。怎料這時，坐在原PO身後的女子卻突然起身，拿了票登錄滿意度，給了一個負評。

理髮師指出，該女是在男客之後進來的，一開始他以為是別的客人，了解之後才知道女子其實是男客的女朋友。他納悶地問對方為何會給負評，女子則是回覆「我不喜歡。」原PO表示不喜歡的話都可以討論，還可以再修，但對方卻冷冷表示「我都已經按了」帶過。

▲原PO自認沒有愧對工作、客人，卻被這樣對待，真的很難過。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

無辜的原PO對於女子輕描淡寫的態度相當火大，「妳不知道妳一個按的動作，對我的打擊和傷害有多大嗎？」他指出，他們剪一顆頭已經沒有抽多少錢，客人只要按了負評，他們就會被扣錢，況且當事人都沒有意見了，女友如果不喜歡也可以提出來溝通，「我覺得我剪得很細心，就只是不是她要的，可以不要這樣對待我們嗎？」

網友們看完都替他感到討厭，「有病的女人，版主應該是運氣不好撞邪了」、「不是公主卻有病」、「87女朋友拜託別放生，女王自己留著用就好」、「別人吃麵他喊燙啊」、「用這方式扣錢超令人無言」、「你又多學了一招，下次要先問在座親朋好友有沒有反對的」、「怎麼會有這種人」。

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