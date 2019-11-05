路人「趕快再生一個」！媽心淌血曝經歷：想起那三名無緣孩子　對方秒改口

▲原PO說，「好想在身上掛個說明牌，到底還要被問多久？」（圖／示意照／取自免費圖庫negativespace）

記者陳俊宏／綜合報導

一名媽媽分享每次都會被講「趕快再生一個」，她只好無奈述說自身的痛心經歷，才讓對方聽了改口。她難過地說，「每被問一次，就想起那三個無緣的孩子」、「每次被問到，每次心就淌血一次。」

這名媽媽4日在「爆怨公社」臉書社團說，每次跟女兒出門，遇到不熟的店家、鄰居或貌似親切的長輩，閒聊幾句後，很多人都會問一句「妳只生一個？」她還原和對方的對話：

請繼續往下閱讀...

原PO：對。

對方：一個太少啦，趕快再生一個！（有的會說再拚一個男的）



原PO：醫生說我不適合再懷孕。



女兒：我媽媽不可以再生小孩，她會死掉。



對方：別聽醫生亂說，再努力生一個啦。



女兒：媽媽真的不可以生！



對方：媽媽當然可以生，不然怎麼生妳？



原PO：其實，懷女兒時因為嚴重的妊娠血糖，住院安胎打胰島素控制打到生產。4年後懷雙胞胎，才6周血糖就飆升到600送急診；醫生評估我撐不到生產，孩子先天性疾病的機率過高，不能留。再隔2年，再試著懷孕，一樣6周血糖又飆升到400多；醫生不建議繼續懷孕終止，現在變成糖尿病，每天要吃藥控制。我不是不想再生，而是我真的不能生。



對方趕快改口：有生一個就好了，不能生也不能勉強啦。

▼原PO說，醫生說她不適合再懷孕。（圖／達志／示意圖）



「每次被問到每次心就淌血一次」，原PO無奈寫道，每被問一次就想起那三個無緣的孩子，埋怨自己體質沒辦法讓祂們出生。她說自己家族有遺傳基因，「好想在身上掛個說明牌，到底還要被問多久？」

對此，有網友認為，「妳幹嘛跟他們認真」；原PO回，「不是認真，是每被問一次就想起雙胞胎跟最小的孩子，心會很痛。」也有人心疼說，「感同身受...沒有人經歷過妳經歷的這些，出張嘴好簡單。有的還會一直叫小孩跟媽媽說，再生一個弟弟妹妹給你」；原PO回「還好女兒會跳出來說，媽媽絕對不可以生弟弟妹妹。」

其他人留言安慰原PO，「乖，辛苦妳了！妳已經很棒了！妳的女兒也非常棒，會保護媽媽」、「其實妳沒有說明的必要，而且那是妳的私事，真的不需要跟不相干的人解釋。妳辛苦也很棒，不要再難過了。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！