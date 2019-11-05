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媽忙哄嬰進食難！尪低頭狂打遊戲...下秒突拿叉子　暗黑結局曝：80%會吵架

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▲▼ 新手媽媽,寶寶,新生兒,嬰兒,母子,母女, 。（圖／pixabay）

▲媽媽獨自抱孩餵孩，顧不得自己還沒吃飯。（示意圖／取自Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

孩子生出來，夫妻理應一起扶持，雙方都要盡到照顧監護的責任。有網友日前就目擊一名「很做自己」的老爸，放任太太一個人顧幾個月大的孩子，自己則在一旁狂打遊戲，即使看到太太忙到吃飯都有困難也不幫忙，讓網友們看完全都搖頭嘆氣。

一名網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示自己日前去吃午餐時，遇到一對帶著寶寶的夫妻，其中老公從頭到尾都一直在打手機遊戲，老婆則負責顧小孩。然而媽媽一把孩子放到嬰兒車裡，孩子就一直哭，所以只能辛苦地抱著哄。

請繼續往下閱讀...

原PO指出，這時那位爸爸出聲了，「他幹嘛一直哭？」媽媽則無奈回答「因為你都不理他啊！」但爸爸依舊低頭看手機，「我理他他就會纏著我啊！」

原PO表示，那位媽媽自己一邊要進食、一邊又要抱小孩，所以吃得斷斷續續，但先生完全沒有想要幫忙抱寶寶的意思。過了一會兒，先生突然拿起叉子，原PO當下以為他終於要幫忙餵太太了，看到一絲曙光，怎料先生開口竟是表示「妳不吃我都吃了喔！」讓原PO一秒白眼。

▲吃飯。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲原以為老公突然頓悟要餵太太吃飯，結果是要自己吃啊！（示意圖／取自PAKUTASO）

原PO認為，雖然不知道那對夫妻平時在家相處的情形是怎樣，但感覺回去會吵架的機率有80%以上，「2個人愛的結晶應該2人互相一起努力吧！手機不會陪你過一輩子的。」

貼文一出，不少網友都大嘆那位爸爸是「標準的豬隊友」，「最討厭不哄還自私的男人」、「有種射後不理的感覺」、「完全沒辦法接受」、「小孩要這種爸爸幹嘛」、「欠扁啊......我們都輪流吃的，老公還會讓我先吃」、「現在一堆這種喪偶偽單親的，要不然就是嫁了後殘廢的」、「眼睛睜亮點，不要找豬隊友啊」。

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