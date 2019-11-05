交往期：老婆在幹嘛！人夫一晉位…10HRS「只關心姊妹」狂密5次　她秒失寵

▲許多爸爸都是女兒控。（示意圖／取自pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

都說女兒是老爸的前世情人，所以不少人夫成為人父後，就瞬間化身女兒控。一位人妻發文，說老公交往的時候，整天問「老婆妳在幹嘛？」到現在有了2個女兒，對話卻變成「姊姊妹妹在幹嘛？」一整天下來可以問4～5次，讓原PO委屈直呼「爸爸是不是沒被打過？」不少媽媽也很有感，「沒毛病，正常發揮。」

這位媽咪在臉書《爆怨公社》貼出一張LINE訊息查詢截圖，只見對象是「孩子的爸」，原PO查詢的關鍵字則是「姊姊妹妹」，沒想到查出來「有191則訊息包含『姊姊妹妹』」。而人夫一天可以狂提2個女兒，從早上10點開始，一路在11點、14點、18點、19點多都在問「姊姊妹妹呢？」「姊姊妹妹在幹嘛？」

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▲人夫訊息老婆，常常都是在問女兒的事。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO就在文中抱怨，「從交往『老婆妳在幹嘛』，到現在2個女兒，整天都在問我『姊姊妹妹在幹嘛？』爸爸就是女兒控啊！爸爸是不是沒被打過？」也在留言處透露，「爸爸下班回來看到2姊妹都快飛起來了。」

貼文讓許多人妻也直呼，「老娘生女兒不是拿來給你忽略我的」、「沒辦法，因為是合法的小三小四啊」、「我老公也是每天都兒子呢？兒子呢？還有寶寶呢寶寶呢」、「溫刀老ㄟ……好像也是這樣」、「搞得好像我才是小三」、「我們家也是，我都說你要不要辦一隻手機給你女兒，方便聯絡啊！」

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