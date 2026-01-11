　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹子自助餐夾鱈魚「慘變噴油機」！水產試驗所教2招辨真偽

鱈魚,深海魚。（圖／示意圖／達志影像）

▲女子到自助餐店夾菜，原先以為吃的是鱈魚，結果狂放屁才知吃到的疑似是油魚。（示意圖／達志影像）

記者柯振中／綜合報導

一名女子近日指控，到北市西門町某自助餐廳用餐，夾了「鱈魚」卻因此不斷放「油屁」，懷疑自己吃到的是油魚，事件在網路上引發討論。事實上，農業部水產試驗所曾解釋油魚與鱈魚的外觀、觸感上的差異，讓民眾能夠簡單辨別。

吃完兩天後狂放油屁

這名女子日前發文指控，她到西門町某自助餐館購買2個便當，其中是1魚2菜，不過鱈魚的口感相當怪異，整片吃光後隔2天開始不斷放屁，不但完全無法克制，還會有油一起流出來。事後查詢一番才知道，自己吃可能並非鱈魚，而是「油魚」。

網友分享誤食慘痛經驗

事件迅速在網路上發酵，不少網友也分享過往的慘痛經歷，只要不慎踩雷，就會不斷拉肚子、放屁，還會流出橘色的油，相當噁心。

▼農業部水產試驗所分享油魚、鱈魚的分辨方式。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

▲▼營養師教你聰明挑便當不爆卡 。（圖／Unsplash）

水試所說明油魚身分

事實上，農業部水產試驗所分享，油魚是棘鱗蛇鯖及異鱗蛇鯖這兩種魚的通稱，外觀上很容易與鱈魚區別出來。不過若是切成片狀出售，對消費者而言較為不易辨識。

觸感可分辨油魚鱈魚

水產試驗所也對此說明，若是仔細觀察，可以看到油魚的肌肉組織密布油脂腺，若用手觸摸的話會有油油的觸感。鱈魚細緻綿密的肌肉組織則不會有這種油油的手感。

此外，油魚剖面以後，體側的中央部位都會有血合肉（顏色特別深的部位），鱈魚則沒有這種血合肉，且肉質較白而透明，腥味也比較少。

噴油元凶是「蠟酯」

至於為何誤食油魚後會拉肚子、噴油？水產試驗所表示，因為油魚的肉質含有大量油脂，且其中含有人體無法吸收的「蠟酯」，一旦吃過量，這些無法消化的油就會以劇烈的方式排出體外，因此常被誤認是食物中毒。

01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童

相關新聞

對準麻吉的臉放屁！高雄男遭求償20萬　判決出爐

對準麻吉的臉放屁！高雄男遭求償20萬　判決出爐

高雄李姓男子與男性友人聚會時，遭控突然將屁股對準男友人的臉放屁，男友人翻臉提告求償20萬元。高雄簡易庭審理，法官認為男友人未提出證據，判李男免賠。可上訴。

研究：臭屁「1關鍵成分」可降低阿茲海默症風險

研究：臭屁「1關鍵成分」可降低阿茲海默症風險

男友朝臉上放屁　女染鼻竇炎痛苦7年

男友朝臉上放屁　女染鼻竇炎痛苦7年

為什麼聞自己的屁不覺得臭？

為什麼聞自己的屁不覺得臭？

每天大便≠健康！　營養師點名「3異狀」：恐大腸癌

每天大便≠健康！　營養師點名「3異狀」：恐大腸癌

關鍵字：

油魚鱈魚放屁

讀者迴響

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
