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換輪胎200元！厚皮客硬拗：以前都150餒　電腦一查逼現形...秒溜

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▲▼機車維修,機車行,維修保養, 摩托車（圖／記者季相儒攝）

▲原PO無奈分享機車行「不尊重專業日常」。（示意圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

一名網友在臉書上無奈分享「機車行日常」給眾人笑笑，原來他日前遇到一名奧客，硬要殺更換輪胎的工錢，還謊稱以前來換都比較便宜。怎料原PO表示要調紀錄來看時，秒逼奧客現形，嚇得對方立馬落荒而逃。

一名網友3日在臉書「爆怨公社」中分享奇葩客人事蹟，他表示，今日有位陌生的客人載著輪胎前來詢問換輪胎的費用，他便告知換一個要200元。沒想到客人這時卻殺價表示「150啦！之前給你換都150而已餒！」

請繼續往下閱讀...

原PO這時超納悶，因為他之前從未見過這位客人，堅持費用還是200元，下句又說「還是我查一下之前的紀錄？」怎料對方一聽到這句話後，連忙說了3次「不用」，隨即轉身離開。

原PO待客人離開後，隨手就查了一下車牌紀錄，才發現對方根本就沒來過他們家機車行，讓他相當無奈，「臉皮厚不要緊，重點是還說謊......。」

▲▼找錢,付錢,50元,硬幣,銅板。（圖／資料照）

▲網友們嘲諷該名客人的人格只值50元。（示意圖／本報資料照）

貼文一出，網友表示「社會走跳，臉皮要夠厚」，嘲諷該名客人的人格只值50塊錢，「慣性裝熟，大概常常得逞吧」、「150工具借他叫他自己換」、「200塊是公道價吧」、「50也在那邊凹，真的是笑死人」、「台灣鯛誰敢嘴」、「老闆已經算佛心了，我問過的都要300」。

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