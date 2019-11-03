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禁手機電視！20歲妹「薪水全上繳」限跟家人外出　窒息生活曝...網驚：比狗慘

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讀書,念書,K書,考試,書（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲除了教科書外，其他休閒活動一律被禁止。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

一名20歲女網友被家人「窒息式管教」，平日僅公司和家裡兩點一線往返，不能外出，也不能看電視及漫畫、小說，就連手機都禁用，諸多限制讓她喘不過氣，不禁崩潰「這可以告妨礙自由了吧？我要不要乾脆搬出去住算了？」

女網友在爆怨公社發文訴苦，表示自己已經20歲了，還被母親、哥哥嚴厲管教，除了教科書外，像手機、電視、漫畫小說一律禁看，放假期間也只能跟家人出去，想外出、逛街更是天方夜譚；不僅如此，她每個月的薪水還全數上繳，幫忙分擔家計。

請繼續往下閱讀...

她委屈地說，「只許上班跟返家，哪裡都不能去，不知為何我家人就是百般不讓我使用手機，私下購買被抓還得沒收，請問我有約炮？我有去做詐騙集團？做違法的事？還是跟朋友泡酒吧？我只不過跟朋友聊聊天，分享一些有趣事，滑臉書，看看有沒有什麼新聞或好笑的這樣而已！」

▲禁手機電視！20歲妹「薪水全上繳」限跟家人外出　窒息生活曝...網驚：比狗慘。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲上個月趁母親整天不在家，她偷溜到花蓮散心。（圖／翻攝自爆怨公社）

其實，在被管制的5、6年前，女網友是住在屏東的阿嬤家，那時她很喜歡到處跑，像是公園、海邊、山上等，但一定會報備，也都準時在6點前回家；而現在窒息、壓抑的生活，讓她很無力且崩潰。

對於自己為何能發文，原po也解釋，雖然之前偷買的手機被沒收了，但她省下飲料和餐錢，一點一滴慢慢存，加上阿嬤私下久久給一次的零用錢，又買了一支；另外，附圖為上個月偷偷去花蓮的照片，「我媽當天公司有活動，所以期間她絕對不會回家，而且也會很晚歸，我才挑當天出遠門散散心」。

看完這種生活，網友們也大呼無法忍受，「搬出去吧，不出門待在家就算了，還不能使用手機和看電視，一點點的休閒空間都沒有，好像在監獄一樣」、「搬出來住是解藥啊」、「是我一定馬上搬走，等到他們腦袋清醒了我再回去」、「好像我以前學妹，她更慘，她媽只要一個不爽，直接把他LINE帳戶刪除，如果可以搬出去吧」、「妳打算一直這樣生活著？虛耗青春」。

月光族,沒錢,窮,吃土。（圖／記者李佳蓉攝）

▲薪水也全給家裡。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

不過，也有人質疑，這是單方面的說詞，並不能代表全部的事實，直說「我看妳以前的版面，蠻常po文的，還可以開人副本，甚至玩手遊，不像是個沒自由的小孩，妳發文到這邊讓陌生人罵妳父母有病，妳是什麼感覺？妳覺得開心嗎？」

同時，有網友好奇，難道原po都不會反抗或者據理力爭。對此，她無奈透露，「每次被抓到偷買手機，擅自開電視看，看小說、漫畫，應該在家結果不在家，都會被痛毆+撕毀。」

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