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小老婆發不動！他連跑「3間機車行」實測震驚：1萬1有找　過來人都懂了

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▲▼機車、騎士示意圖。（圖／記者陳俊宏攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友昨晚準備騎車時，碰上發不動的窘境，於是求助機車行，由於以前曾被扒皮過，所以他連跑3間檢查，避免被一面之詞牽著鼻子走，沒想到竟得到3個南轅北轍的答案，讓他忍不住驚呼，「是不是真的10個有9個黑？」

男網友在PTT發文表示，「我以前年輕時也踩過雷，自己被逼到加減懂一點點。昨晚車發不動，排除了電路和油路的問題，剩下的我真的沒那麼熟，也不敢自己亂拆，於是只好賭車行了。」

請繼續往下閱讀...

第一家的師傅說，「XX可能有問題，OO也可能有問題，要拆...看到才知道，但就是1萬多。」後來，第二家收了300塊錢檢查費，並具體指出，問題就是縮肛，「幫你做汽門和新汽缸，送你保養和機油，11000有找」。

然而，男網友來到第三家檢查後，瞬間推翻前一家的說法，師傅表示，「完全不是縮肛的問題，應該是汽門卡到髒東西，我先嘗試用藥水清看看。」

▲沒想到答案都不一樣。（圖／翻攝自PTT）

▲原po跑3間得到3種答案。（圖／翻攝自PTT）

儘管只找了三間汽車行來試，但結論仍讓他震驚不已，也不禁好奇，「大家出來混本來就是要賺錢的，但機車行是不是肯做良心的很少？」

對此，鄉民們紛紛回應，「你在大聲什麼啦」、「都發不動了，不宰你怎麼可以」、「把取樣數再提高點，想看看還有多少神奇的答案」、「我都找熟悉的店家，有時候我自己覺得某個東西該換了，老闆還會說不用啦，別浪費錢，該換的時候我再跟你說」、「看Google評論找店家+1，比較不會遇到爛車行」。

另外，不少苦主也分享經歷，「上次碰過煞車皮磨一點點碟盤而已，就要我全部換掉3000，換別間只要煞車皮500」、「我也遇過類似狀況，車無故熄火一家說要拆，結果另一家老師傅說換機油就好了」。

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