10元買絲質睡衣！人妻嫌醜想退「又要我付運費？」　賣家機會教育...網讚爆

▲人妻認為實物和吊牌上的樣子有落差。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友在蝦皮上開10元價格，俗俗賣一套全新的絲質睡衣，事後買方不滿意想退貨，結果一聽到又要自付運費，氣得洗版理論；但她也不是省油的燈，立刻展開一場「打臉奧客心態」的機會教育。

女網友在「爆廢公社二館」po出私訊截圖，原本她是想免費送出這套粉色睡衣，不過因為有手續費問題，所以買家必須付10元及運費，沒想到連這樣都能碰上奧客，「大家可以來評評理，我送衣服...她索取，這樣我要理她嗎？」

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▲人妻不能接受退貨還要「自付運費」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

日前，有位人妻下單購買，但收到貨後，對方發現睡衣吊牌上的照片和實物有落差，於是私訊表示想退貨，然而一聽到要自付運費寄回，馬上燃起一把火，「運費我已經付60，當初也想說算了，可是收到跟實際不合，我另外也有付10元給妳，老實說我整個感覺很不好，當初妳說賣場開10元我也接受，運費沒有蝦皮活動我也算了，然後現在又要我付運費，是在裝肖維我嗎？」

一席話，讓女網友火大，不客氣地回，「這位小姐，妳有事嗎？是妳自己來索取睡衣，使用者付運費有錯嗎？運費是我拿走了嗎？難不成我要送衣服給妳穿，還要幫妳付運費嗎？」

▲▼原po打臉教育奧客心態。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

聞言，人妻也不甘示弱，先是糾正她說這是用10買的，接著反問「換個角度想，如果是妳...花了70元拿到這個，妳有什麼感想」、「算了...買個經驗，謝謝妳的愛心」。

雖然對方最後一句有意劃下句號，不過她可沒打算被人這樣譙完，還摸摸鼻子當自己倒楣。時隔1個多小時，她再度上線回應，「小姐，10元能買到全新未拆封的睡衣嗎？不要把自己理所當然化了，就連70元也買不到吧？妳還要嫌棄什麼？吊牌與實品不符是我的問題嗎？如果妳是用全新的價錢買的，妳要求退貨我沒話說，但是別忘了妳是求恩典牌。」

看完這段對話，網友們也不禁傻眼，紛紛回應「世界奇觀」、「刷新我的三觀，幾乎免費的東西還要靠北」、「好誇張喔…她知道自己在說什麼嗎？付了70元好像很多一樣」、「恩典牌被某些心態不正確嫌棄，難怪越來越少人想做愛心了」、「花10塊買就變大爺了」。

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