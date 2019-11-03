玉米濃湯當早餐！台中妹一掀蓋「變黑的」超崩潰　萬人笑爛：還附湯匙耶

▲買了杯玉米濃湯當早餐。（圖／翻攝自dcard）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友昨日買麥當勞玉米濃湯當早餐，並準備在高鐵上享用，沒想到掀開蓋子才發現，店員拿成黑咖啡，由於她完全不敢喝，所以特別崩潰，有了這次經驗，她不禁告誡自己，「以後會記得檢查徹底！」

女網友在dcard發文宣泄哀怨心情，原本一早心情愉悅的她，到台中高鐵麥當勞買了一杯玉米濃湯，並打算上高鐵坐定後，再拿出來慢慢享用。

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沒想到，她拿出紙杯後，瞬間有股不祥預感，結果一掀蓋，玉米濃湯竟變成美式咖啡，「X！心中無限個怒吼，美好的早晨就這樣被破壞了。」

▲結果是美式咖啡，可能另一頭也同樣崩潰吧。（圖／翻攝自dcard）

女網友直言，自己是完全不喝咖啡的人，一想到還要帶著這杯到處晃，就更賭爛了，「後來打去店裡反映這件事，經理態度很好，一直跟我抱歉，問我看是要到附近的麥當勞換，還是回台中高鐵的時候，她再退錢給我，但因我回程不會搭高鐵，目的地附近的麥當勞也不順路，所以我就把那杯咖啡給朋友喝了。」

在哀怨的同時，原po也突然想到，如果是在放餐的時候弄錯，那麼點咖啡的那位客人，就獲得一杯沒有湯匙的玉米濃湯了。

po文一出，引起網友熱烈回響，紛紛回應「這也代表有另一個需要咖啡提神的人的一天也被毀了」、「甜滋滋的濃湯，然後還附糖，說不定拿到濃湯的客人也很崩潰」、「拿到濃湯那位，估計也跟妳有著同樣的吶喊」、「這好崩潰，我完全不敢喝美式，更不用說沒加糖的美式了」、「這故事告訴我們，只買一杯湯或咖啡，不拿紙袋環保愛地球，還可以確認餐點」、「同樣經驗+1」。

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