檢舉「親子車位違停」被怒嗆：拍什麼拍！他淡定回擊...「見車主嘴臉」爽歪

▲把車停放在親子友善車位，必須如此圖出示證明。示意圖，與本文當事人無關。（圖／新竹市政府提供）

記者張嘉晏／綜合報導

違規在先還有什麼理由大聲？一名熱心網友今日檢舉違停親子友善車位的車主，恰好被對方撞見，還被大小聲狂嗆；但原PO也不是省油的燈，直接回擊打臉，搞得對方一臉尷尬，網友們看完都紛紛大讚「太爽快」、「感謝你挺身而出」。

「公德心或許因人而異，但監督可以從你我做起。」一名網友在臉書「爆怨公社」發文，他表示今（3日）陪家人逛嘉義好市多時，發現親子友善車位都被停滿，心血來潮之下，便一輛輛確認這些車有沒有依規出示證明。

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沒想到原PO還真的抓到一輛違規車輛，為了不讓車主成為漏網之魚，他便順手拿起手機拍照，準備檢舉。

▲原PO拍照檢舉違停 。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO拍完照後，該車車主正好撞見這一幕，立刻氣噗噗地上前找他理論，大小聲地喊叫著「你拍什麼拍，抓耙仔嗎？告訴你不要多管閒事，沒有你的事趕快走吧。」正義的原PO這時淡定回覆對方，「如果你能將心比心有小孩的父母，你就不會這樣想了。依法可開罰600-1200，你可以考慮移一下車！或許我就不會檢舉了。」

看著違規車主一臉「想說什麼卻又不知道該說什麼」的尷尬嘴臉，再看看後方等著車位的車主崇拜的眼神，原PO也笑說，「原來有錢人的快樂就是這麼樸實無華且枯燥，網路上流行的這句話真的是很貼切啊！」

貼文一出，網友們都大讚原PO的正義感，「好樣的」、「感謝挺身而出」、「自己理虧還敢大小聲」、「百貨公司也一堆殘障停」、「必須督，督好督滿，很多人的公德心都是被督出來的」、「覺得舒坦」、「水啦，給你大大的讚」。

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