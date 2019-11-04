兒子沒出聲！爸下秒見「棉花棒變療癒」傻眼臉綠　網反讚細心：我要買10袋

▲ 兒子把棉花棒變彩色了 。（圖／原PO授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／綜合報導

不少爸媽都知道，「小孩和寵物」安靜時準沒好事！一名爸爸日前察覺到兒子突然安靜，不知道偷偷在玩什麼把戲，沒想到下秒卻發現兒子正在幫棉花棒染色，讓他當場無言。不過網友們反而都大讚很有創意，還說想多買幾袋回家給讓孩子安靜一下，「配色很好」、「很有耐心耶」。

「通常看不到又靜靜的沒聲音，都會做些讓人崩潰的事......。」一名爸爸在臉書「爆怨公社」中分享兒子搗蛋的行徑，原來兒子日前突然安靜地自己玩了一陣，讓他心生疑惑，沒想到前去查看時，眼前的景象讓他臉都綠了。

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只見兒子自己默默拿彩色筆「改造」棉花棒，把原先白色的兩頭塗得五顏六色，看起來相當繽紛，不過整包棉花棒大概也只能拿來當作紀念或是裝飾了，不能再拿來擦藥或是挖耳朵。

▲ 網友表示塗得很仔細，配色也很不賴 。

然而貼文一出，網友們都大讚兒子很有創意，讓棉花棒變得療癒了，「超棒！ 請別限制他」、「很有耐心的孩子，很棒」、「換個方面想，你孩子好細心喔」、「配色挺好的啊」、「未來一定是很厲害的藝術家」、「很療癒耶！這個我可以」、「快申請專利了」。

還有其他網友笑說，還好棉花棒成本低，至少不是拿油性筆畫牆壁或是自己的臉，「想知道這些棉花棒讓他安靜多久，我要去買個10袋給我小孩們安靜一下」、「至少不是床牆壁地板，很安慰了」、「很可愛的搗蛋」。

原PO隨後也回應，其實兒子平時就有去上美術相關的課程，也學得很有興趣，對於這次的作品也甚是滿意。至於有眼尖網友發現，其中有一根棉花棒沒有被染色，爸爸表示那其實是因為他要拍照，不小心打斷兒子的創作了。

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