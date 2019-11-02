和交往7年男友分開！她終於學會「1個人吃飯」　不當黏人精...結局反轉逼哭萬人

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▲一個人吃飯示意圖。（圖／《ETtoday新聞雲》）

記者黃君瀚／綜合報導

「一個人吃飯」對部分台灣人來說是個小有難度的挑戰，最怕被當成邊緣人。最近就有女網友發文，提到她總算跨過心魔，不再是個「黏人精」，自從和交往7年的男友分開後，終於慢慢學會了獨自一人用餐，沒想到看似堅強與成長的故事背後，藏著大顆洋蔥。

女網友1日中午在Dcard貼文，表示自從跟交往7年的男友分開之後，就很常一個人吃飯，這才發現原來一個人吃飯可以很開心，也漸漸喜歡趁這機會觀察著周圍的人、事、物。她發現原來很多人都是一個人吃飯，一個人吃燒肉、吃火鍋、吃壽喜燒，這類人有些共通點，桌上通常比較不凌亂、打扮比較乾淨清爽、普遍比較有禮貌......。

她說，過去總覺得一個人吃飯很可憐、很邊緣，但仔細觀察餐廳的人才發現，他們看起來都很自在，反而是結伴用餐的一群，總會看到一直在玩手機，聊天也是邊滑邊回的景象。

「我現在一個人也過的很好喔，現在做什麼都可以一個人了，不是那個什麼事情都要你陪的黏人精了。」文章末段劇情大反轉，女孩終於在分手後習慣一個人用餐、學會長大，背後的真相是無可奈何，「親愛的，你離開我也2年了，你在天堂還好嗎？」

▲一個人吃飯示意圖。（圖／Unsplash）

女網友說，他的那群兄弟都很照顧她，這段時間也遇到了對她很好的人，「但還是時常想起你，所以不想在放不下你的時候輕易接受別人的感情。」最後，她留下了4句真情告白，願男友在另一個世界放心，「總之，不用再擔心我了喔！你離開前叮嚀我的我都記得喔，都有好好吃飯，也少喝冰的了！希望你在那邊好好的，我很想你。」

文章貼出後，逼哭了不少網友，「感動！珍惜每天的人事物，一起幸福」、「為什麼瞬間塞了一顆洋蔥」、「他不曾離開，在妳心裡重要的位置待著的！妳也要好好幸福給他看」、「看到哭」、「其實妳不是一個人吃飯，因為他一直在你的心裡陪你啊！」

此外，也有不少網友表示其實一個人吃飯很正常，「我也是一個人吃飯，吃久了就習慣了」、「一個人超自在，比起很多人我也是喜歡一個人」、「其實一個人吃飯習慣就好，而且現在有手機可以滑也不會太尷尬」、「一個人吃飯一點也不怪，是享受自己一個人的時候自由自在的」、「人出生本來就是一個人，學會跟自己獨處還比在意別人的眼光啦來得有意義多了，是吧？」

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