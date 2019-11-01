下班衝了！SUBWAY「潛艇堡買一送一」倒數4小時　4日起連14天買餅乾就送咖啡

▲SUBWAY「買一送一」活動又來了。（圖／記者黃士原攝）



記者蕭筠／綜合報導

11月好康連發！為慶祝世界三明治日，SUBWAY今日推出潛艇堡「買一送一」活動，只要至全台127間門市購買「1個6吋潛艇堡 +1杯冷飲」，即可免費再拿一個6吋潛艇堡，下班後趕快衝一波。另自4日起連續14天也有買餅乾就送美式咖啡優惠。

▲▼SUBWAY潛艇堡今日限定買一送一。（圖／業者提供）



SUBWAY於11月祭出優惠活動3連發，第一波就在今日限定「潛艇堡買一送一」，凡購買1個6吋潛艇堡搭配1杯冷飲，即可再獲得1個6吋潛艇堡，每人最多可以買2份買一送一，時間只到今晚8點為止，民眾可要好好把握。提醒新竹高鐵店、台中高鐵店、左營高鐵店、桃園機場店、松山機場店，不在本次活動範圍內。

▲11月4日起連續14天買餅乾就送咖啡。（圖／業者提供）

第二波落在11月4日至11月17日，在SUBWAY「買餅乾就送咖啡」，只要到限定門市（設有雀巢Milano咖啡機之SUBWAY門市）購買20元餅乾，即可獲得價值35元的雀巢義式現磨美式咖啡1杯。另SUBWAY也和Uber Eats合作推出限定活動，新用戶使用APP點購SUBWAY餐點，並輸入專屬優惠序號即享2次訂單折抵100元。

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