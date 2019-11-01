閨蜜男友半夜私訊！陽光哥黑化「離她遠一點」　女大生神回帥炸...網秒筆記

▲閨蜜男友大半夜宣示主權。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女大生日前收到閨蜜男友的私訊，莫名其妙要求說，要她離女友遠一點，不要做什麼事都黏一起；重點是，他還不希望在女友面前當壞人，希望她主動開口。此舉讓女大生傻眼，但她也不是省油的燈，立刻漂亮回擊，而最後結局更是療癒。

女大生在dcard發文抱怨，好友（簡稱A）之前交了新的男友，男方是同班同學，個性也很好，所以她非常祝福，也替A感到開心。

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有一天晚上，女大生準備進入夢鄉時，手機突然傳出訊息聲，睡意消散的她，無聊看了一下訊息，沒想到竟是A的男友。對方一開口就直奔重點，「那個...雖然這麼說很過分，但是可以請妳離我女朋友遠一點嗎？」

一席話讓她瞬間傻住，而男方也進一步解釋，「就是中午不要再找她吃飯，或是上課不要坐在她旁邊這樣。」雖然內心十分錯愕，但女大生並沒有開戰，只是默默地將問題拋還給對方，要他自己開口，怎料男生直回，「我不想要讓她認為我是這種小氣的男人。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

在了解對方真正來意後，女大生突然話鋒一轉，「我跟你說個事情，我今天晚餐吃了泡麵。」結果男生聽完也是一頭霧水，下意識回「關我什麼事？」而這個回答正中下懷，她立刻反擊道，「對啊，所以啊...你的事關我什麼事。」

隔天，女大生起床後，看到對方已讀不回，心情莫名愉悅，更好笑的是，閨蜜依舊坐在她旁邊，中午也是一起吃飯。另外，原po也補充道，只有上午和下午課都一樣時，她和A才會一起吃午餐，而且一周不過1-2次。

對此，網友們紛紛回應，「不失幽默的神回覆」、「什麼無聊男，醋勁那麼大想淹死誰」、「這個男友很好笑」、「我遇到的兩任男朋友都會吃醋我和閨蜜的關係」、「小朋友的感情煩惱真的好單純呢」、「神回耶，學起來了」、「我以為男友都會知道，要對女友的閨蜜客氣」。

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