韓國瑜粉絲擅闖記者區　民進黨未來將驅離報警：不排除採法律行動

▲韓粉到民進黨立委參選人造勢場合。（圖／翻攝YouTube）



記者陶本和／台北報導

一名「網紅」韓粉到民進黨立委參選人造勢場合，並隨意闖入媒體發稿區指記者是1450，在網路掀起眾怒。對此，民進黨中央黨部3日表示，未來若再發現不友善人士，干擾新聞採訪自由，將現場驅離，甚至報警處理。

韓粉在影片中開心的介紹「這群寫稿的年輕人是1450」，也將鏡頭對著記者的「電腦螢幕」拍攝，將記者的名字、新聞內容、螢幕都呈現在她的畫面中。

從韓粉上傳的影片中可看到，有人拉著她說「那邊有一群年輕人用電腦在打字，不知道他們在幹嘛。」於是就湊過去拍攝，然後說「有沒有看到這年輕人用電腦打字，1450」，甚至未經同意將記者尚未發出去的稿子，透過直播畫面傳送出去，之後韓粉突然恍然大悟的問，「哦，你們在蔡總統發新聞是不是？這個等一下會發出來嗎？會在哪裡看到？」

▼韓粉闖媒體採訪區，指記者是1450。（圖／翻攝YouTube）



韓粉離開後還跟其他人說，「他們在寫新聞稿，等一下就要發出去了，好強喔，我們沒有金錢，沒有這種資源做這些啦！」指涉新聞記者是1450。

事後，該名韓粉的行為引發媒體眾怒，而她也將原本標題「＃蔡英文 造勢 直擊 ＃網軍 現場作業」，改為「＃蔡英文 造勢 ＃總統大選 直擊」，並在臉書澄清，確實講「記者」比較精準，「抱歉呀，韓市長場合真的從沒見過呢。」

對此，民進黨中央3日發出聲明，強烈譴責此一干擾新聞專業，並且極為不尊重人 、缺乏基本禮貌、甚至已違反民法與個人資料保護法所規定的民刑事責任的行為，未來將強化記者在現場採訪的權益維護，若再發現不友善人士，企圖干擾新聞採訪自由，將現場驅離，甚至報警處理。

另外，民進黨中央也嚴正駁斥所謂「1450」網軍的說法，而臉書直播公開散布不實訊息，已構成刑法妨害名譽罪嫌，請相關人士自重，民進黨不排除進一步採取法律行動。

▼韓粉闖媒體採訪區，指記者是1450。（圖／翻攝YouTube）



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