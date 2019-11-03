有意擔任韓國瑜競總主委？　朱立倫：最愛好好當助選員

▲朱立倫台中輔選黃馨慧。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜的競選總部主委傳出可能是前新北市長朱立倫。韓國瑜昨天反問媒體「看看朱市長的眼神怎麼樣？」朱立倫3日回應表示，昨天的場合不可能談相關問題，只是比較輕鬆風趣的對話，最重要的是大家團結在一起，但也透露自己「最愛的就是好好當助選員，各個角色都是個好助選員。」

韓國瑜、朱立倫2日參加前主席洪秀柱競選總部成立茶會，韓當場被問到是否會邀朱擔任全國競總主委時，笑問媒體「你看看朱市長的眼神怎麼樣？」朱立倫答，「我們一切都很好，歷任黨主席包含朱立倫在內，一定都是全力支持韓國瑜、洪秀柱，大家都是團結在一起，民進黨想見縫插針，大概沒什麼機會！」

朱立倫3日赴台中陪同國民黨立委參選人黃馨慧掃街拜票，再度被問到擔任全國競總主委一事，他表示，昨天是比較輕鬆風趣的對話，在那個場合是不可能談相關問題，「韓市長很幽默說要看我眼神，他覺得我的眼睛很小，我昨天眼睛就睜的很大，最重要的是大家團結在一起，國民黨不管歷任主席、階層都要團結，民進黨想要見縫插針、從中破壞團結的機會不大，我們一定會團結。」

近來朱立倫輔選行程密集，被外界稱為國民黨「最大母雞」，朱立倫強調，「唯一的母雞就是韓國瑜，我們都是助選員，國民黨也需要很多助選員」，他強調，不管你叫韓粉、柱粉、黃粉，或什麼粉，通通現在都改當「中華民國粉」，只要是中華民國粉都支持我們提名的總統、立委候選人。

媒體追問，外界評估朱立倫現在有5種選擇，包括副總統、競選主委、母雞、不分區立委等，最想做哪一種？朱立倫回答，「最愛的就是好好當助選員，各個角色都是個好助選員。」

針對吳敦義把自己排入不分區的傳聞，朱立倫重申「尊重吳主席佈局」，但也強調，最重要的是要多給年輕人機會，多給未來縣市長或國會戰將些機會。

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