被批「政治泡麵」　蔡英文回擊：韓國瑜看起來像「政治泡沫」

▲總統蔡英文回擊韓國瑜的攻擊。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

由於國民黨總統候選人韓國瑜指控民進黨「政治泡麵」，選舉到了抹黑對手就能繼續執政。總統蔡英文在3日於高雄行程中回擊，韓國瑜信口開河，今天講、明天就改口，「倒是看起來比較像是『政治泡沫』。」

韓國瑜先前指出，民進黨的政治領袖，屁股坐到好工作，就吃香喝辣、貪污腐敗、派系分贓、治國無方，犯了錯還硬拗，選舉一到，就搞抹黑，完全搞「政治泡麵」。

韓國瑜也批評，平常治國不認真、不努力、偷懶，選舉一到抹黑對手就能繼續執政，完全像泡麵一樣，肚子餓熱開水一沖2分鐘就能吃，還說90％以上媒體和幾十萬網軍只監督他這樣一個又老、又醜、頭又凸的人，算什麼民主？

對此，蔡英文3日在高雄「鳥松北極殿」活動後受訪表示，韓國瑜大概是最近社會對他有批評，就當成是民進黨抹黑，「近來社會對韓國瑜市長的批評主要還是他還是信口開河，他的政治承諾出了問題。我不覺得這是所謂的『政治泡麵』，我倒是覺得他這樣信口開河，然後今天講、明天就改口倒是看起來比較像是『政治泡沫』」。

另外，傳出10月30日時，蔡英文在競總開會，對於韓國瑜民調回升，她一度動怒，並要求改變策略一事。她受訪時說，這個消息是不確實的，「我們民調的情況其實還算穩定，因為我們自己有長期做，整個民調的情況還算穩定。倒是我們很關切一個問題，選舉到了最後一個階段，假訊息、謠言確實是越來越多，所以也希望整個競選團隊，對於假訊息、假消息跟謠言的散播，澄清的速度要更快，更能夠在第一個時間能夠傳達到我們支持者手上」。

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