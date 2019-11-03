徐永明喊話合作民眾黨　柯文哲：房屋稅主張接近

記者楊亞璇／台北報導

時代力量黨主席徐永明指出與民眾黨有合作空間，但盼民眾黨主席柯文哲對囤房稅表態。對此，柯文哲3日表示，應該問他（徐永明）合作項目是什麼，至少他沒接到消息；不過時力一些房屋稅的主張，跟他們想法蠻相近。

至於徐永明上月才說是高度競爭關係，要把人從民眾黨拉回來，是否前後不一？柯文哲認為，很多項目都可以合作，「其實他們居住正義一些房屋稅的主張，跟我們想法蠻相近」。

柯文哲認為，人活在世界上，不可能每一件事情意見都相同，但是倒過來，不可能每件事情意見都相反，所以有時候意見相同的可以合作，也蠻正常的。

▲柯文哲出席2019日本愛媛縣松山市來台撞轎祈福活動。（圖／記者黃國霖攝）

對於徐永明希望對囤房稅表態，柯文哲回應，台北市政府還是會送議案到議會去，市府目前在討論，是不是恢復1.5%一年，因為上一次在議會延長到三年，可以賣出去大概一年就可以賣出去，如果一年以上還沒有賣出去，是不是視為未出售的商品，這就有意見。

不過，經歷過白綠合作破局，會不會造成陰影？對此，柯文哲認為，「破局也不是全破」，他在綠營裡面還是有很多好朋友，有些人參選立委他也是表達支持。

柯文哲強調，在這世界上不要一刀切，世界不是兩極兩元的世界，慢慢讓台灣成為一個多元開放社會，也是他的目標，所以合作就看合作什麼項目。

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