　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆柯文哲佈局2024　蔡壁如：總是要讓支持者有期待

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼北市府顧問蔡壁如陪同民眾黨立委參選人張幸松木柵市場掃街拜票。（圖／記者楊亞璇攝）

▲北市府顧問蔡壁如陪同民眾黨立委參選人張幸松木柵市場掃街拜票。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020選戰激烈，北市府顧問蔡壁如3日陪同民眾黨台北市第八選區（文山、南中正）立委參選人張幸松木柵市場掃街拜票。對於日前透露台北市長、民眾黨處席柯文哲在佈局2024，蔡壁如強調，總是要讓支持者有期待，那就寄望2024。

針對是否列入民眾黨不分區立委名單，蔡壁如說，自己要不要進立法院，後來有討論，有跟柯文哲講說不一定要進立法院，民眾黨有其他事情要做，「該把我的角色分配到哪裡，我再來思考」。另外，郭台銘幕僚劉宥彤開粉專，蔡壁如笑稱，「兩個人是好朋友，彼此互相拉抬是好事」。

對於日前稱柯文哲在佈局2024，蔡壁如說，「還好啦，一樣都是自主發言」，2024是這樣，市長民調還有24.7%，走到每個地方，每個人都說市長要出來選，辜負這麼多人期待，柯文哲因為要把台北市政做好，當然我們尊重他，但是總是要讓支持者有期待，那就寄望2024。

蔡壁如說，當天事實上沒有講到這件事，事後她告訴柯文哲，讓支持者有期待還不錯，後來他也想一想覺得也對，就是要寄望未來。

選區長期藍大於綠、或藍大於白，2016年民進黨禮讓李慶元，加起來只不到賴士葆1%，如何突破重圍？蔡壁如說，選舉應該盡量告訴人家能為市民做什麼，選舉要變得好玩，不是有太多算計，只能用兩隻腳告訴市民能夠為他們做什麼。

蔡壁如說，至於藍、綠、白，民眾黨出來之後，要告訴百姓，不要講藍綠，而是開始要講國家治理、民生第一，如果可以提供老百姓更好的民生經濟，幹嘛去講藍綠的一些議題，「我覺得我在發言上盡量不要講藍綠」。

張幸松指出，勤走才能真正接地氣，勤能補拙是最好的政策，把主席理念推廣給選民，陸戰的是中老年部分，市場、夜市、早市、捷運、公園、學校都一直在走，年輕族群部分，也是黨空戰比較強的部分，這兩個月會增加空戰組織，最近增加三個小編，準備空戰方面全力以赴，爭取最後勝選。

▲▼北市府顧問蔡壁如陪同民眾黨立委參選人張幸松木柵市場掃街拜票。（圖／記者楊亞璇攝）

在掃街時發生一段小插曲，蔡壁如行經掛著「台灣退伍軍人權益保障協會」攤位時，有民眾高分貝詢問「台灣民眾黨有沒有要在中華民國之下，當一個忠誠的反對黨？」蔡壁如一度答不出來，隨後尷尬離去，不久後掃街團隊折返，再次回到攤位解釋，剛剛問的太激動、沒聽清楚，民眾重複問題後嗆聲「很難嗎？很難理解嗎？」、「不要來補鏡頭啦」。

對此，蔡壁如強調，台灣民眾黨成立，不是要討論藍綠問題，還是回歸理性科學講國家治理 ，「大哥剛剛講的那些，我覺得個人的表達，我都同意」，但是應該用另外的思維，思考國家需要什麼，今天來傾聽大家，回去會思考。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
禁手機電視！20歲妹「薪水全上繳」窒息生活曝...網驚：比狗
刑事局甜美女隊花驚爆是小三！性感照+情趣用品全曝光..她喊冤
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

掃街當作運動　盧秀燕90度鞠躬感謝92歲環保志工阿嬤

「婆媽覺得我蠻可愛！」　朱立倫台中陪同黃馨慧拜票人氣嚇嚇叫

沒被特赦就誣衊蔡英文？高嘉瑜籲陳水扁：找韓國瑜考慮看看

有意擔任韓國瑜競總主委？　朱立倫：最愛好好當助選員

韓國瑜粉絲擅闖記者區　民進黨未來將驅離報警：不排除採法律行動

爆柯文哲佈局2024　蔡壁如：總是要讓支持者有期待

韓國瑜推「學貸免息」　侯友宜：好的政策都支持

影／被批「政治泡麵」　蔡英文回擊：韓國瑜看起來像「政治泡沫」

影／記者發稿遭韓粉指1450　蘇貞昌：就算不滿報導、也要尊重媒體採訪

「橘子運動」吹到新竹外！林智堅輔選送一箱大桔大力幸運物　背後故事曝光

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

地表最猛新郎在婚禮「狂飆高音」 樂隊彈女key照唱！網：聽到傻掉

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

國道1號北上5車連環大追撞　1死4傷8月女嬰昏迷搶救！

掃街當作運動　盧秀燕90度鞠躬感謝92歲環保志工阿嬤

「婆媽覺得我蠻可愛！」　朱立倫台中陪同黃馨慧拜票人氣嚇嚇叫

沒被特赦就誣衊蔡英文？高嘉瑜籲陳水扁：找韓國瑜考慮看看

有意擔任韓國瑜競總主委？　朱立倫：最愛好好當助選員

韓國瑜粉絲擅闖記者區　民進黨未來將驅離報警：不排除採法律行動

爆柯文哲佈局2024　蔡壁如：總是要讓支持者有期待

韓國瑜推「學貸免息」　侯友宜：好的政策都支持

影／被批「政治泡麵」　蔡英文回擊：韓國瑜看起來像「政治泡沫」

影／記者發稿遭韓粉指1450　蘇貞昌：就算不滿報導、也要尊重媒體採訪

「橘子運動」吹到新竹外！林智堅輔選送一箱大桔大力幸運物　背後故事曝光

CBA／林書豪認快樂打球也是種成功　來CBA就是自己想要

1世代哈利「好心送街友三明治」致驚悚後果！　豪擲8億買下鄰居房

12強／中華隊投手不輸日本　奉重根看好攜手晉級

男友酒駕出事！癡情女騙警「車我開的」　頂罪不成遭判拘役

台師大學生爆找台大生寫論文　教育部：碩士學位已撤銷

3％的幸運兒才擁有Jolin、張鈞甯都有的「背溝」　完美背殺必備

中職／1年內2度動刀連醫生都嚇到　張耿豪堅強面對

「低調大善人」客廳塞滿2.4億現金！台商夫妻狂洗80億被押　又1成員落網收押

《蟻人3》即將開拍！「導演回歸」有望2022年上映　接續《奇異2》、《雷神4》

西門町KTV前掏槍作勢射擊　路人驚恐走避！他辯：不爽等女友太久

東寵週年慶行銷調查

您好，
東森寵物商店正在進行一項東寵週年慶行銷調查，敬請撥冗一點時間填答以下問卷，參加者有機會獲得東森寵物商店提供的精美禮品，同時，您的資料不會外洩，僅供內部參考以及寄送贈品時使用..

政治熱門新聞

看中劉宥彤3大能力　郭台銘說話了

韓國瑜痛批：教育部把台灣的孩子當賊

小女孩手繪卡片送總統　蔡英文不給媒體拍...「給我的話我自己看就好」

呂秀蓮、法師、槍擊要犯連署總統都敗陣！800萬保證金進帳國庫

韓國瑜哭了！只因洪秀柱一席話

張善政承認「污名化蔡英文」 林鶴明：應向蔡總統、年輕世代道歉

呂秀蓮曝「各地連署站遭恐嚇」

洪秀柱台南競選總部成立

宋楚瑜四度參戰　找謝金河當副手未果

中選會：8組候選人僅「統一黨」主席交67份連署書

快訊／呂秀蓮連署未達標宣布退選

太平媽送出城　李佳芬顏清標到場

李正皓轟韓粉　無知、荒謬、低級當有趣

李來希押10桌薑母鴨賭韓國瑜當選

更多熱門

相關新聞

林飛帆酸「白裡透紅」　柯文哲回嗆

林飛帆酸「白裡透紅」　柯文哲回嗆

民進黨副秘書長林飛帆日前稱，不會相信藍色、淡藍色，也不會相信「白裡透紅」，暗酸柯文哲。對此，柯文哲3日受訪強調，當前台灣社會97%左右是台灣派，林飛帆的發言就是典型的扣帽子，拿藍綠統獨在做選舉操作。

徐永明喊話合作　柯：房屋稅主張接近

徐永明喊話合作　柯：房屋稅主張接近

蔣萬安當手機桌布　何景榮：我要打敗他

蔣萬安當手機桌布　何景榮：我要打敗他

600處文資潛力建物解除列管　柯市府遭質疑黑箱

600處文資潛力建物解除列管　柯市府遭質疑黑箱

禮生端芙蓉水　柯文哲凈手

禮生端芙蓉水　柯文哲凈手

關鍵字：

柯文哲蔡壁如

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢 做臉 護膚 SPA 美容 房仲

熱門新聞

林俊傑罹「罕見疾病」！嘴冒70多顆潰瘍

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

帶兒買新車砍1萬：反正好賺　老闆怒爆神回擊

台灣女孩子瑜、舒華同框了！

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

真理褲妹搭捷運：大腿被摩擦3次　監視器曝光乘客無罪

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

浮誇肉片薄到透光！　網笑：冷氣太強會飛走

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

他殺害女童被關　出獄後發現女童活著

臨檢對警舉「辛苦了」紙牌！所長驚：快攔車

家屬目擊女兒爆頭亡　怒控：太誇張！

遙控機砸死人　死者父親：提國賠

14歲少年留遺書14F墜樓亡　媽痛心曝原因

回家要慶生！28歲女國道遭撞慘死

更多

最夯影音

更多
不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善
桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面