爆柯文哲佈局2024　蔡壁如：總是要讓支持者有期待

▲北市府顧問蔡壁如陪同民眾黨立委參選人張幸松木柵市場掃街拜票。（圖／記者楊亞璇攝）



記者楊亞璇／台北報導

2020選戰激烈，北市府顧問蔡壁如3日陪同民眾黨台北市第八選區（文山、南中正）立委參選人張幸松木柵市場掃街拜票。對於日前透露台北市長、民眾黨處席柯文哲在佈局2024，蔡壁如強調，總是要讓支持者有期待，那就寄望2024。

針對是否列入民眾黨不分區立委名單，蔡壁如說，自己要不要進立法院，後來有討論，有跟柯文哲講說不一定要進立法院，民眾黨有其他事情要做，「該把我的角色分配到哪裡，我再來思考」。另外，郭台銘幕僚劉宥彤開粉專，蔡壁如笑稱，「兩個人是好朋友，彼此互相拉抬是好事」。

對於日前稱柯文哲在佈局2024，蔡壁如說，「還好啦，一樣都是自主發言」，2024是這樣，市長民調還有24.7%，走到每個地方，每個人都說市長要出來選，辜負這麼多人期待，柯文哲因為要把台北市政做好，當然我們尊重他，但是總是要讓支持者有期待，那就寄望2024。

蔡壁如說，當天事實上沒有講到這件事，事後她告訴柯文哲，讓支持者有期待還不錯，後來他也想一想覺得也對，就是要寄望未來。

選區長期藍大於綠、或藍大於白，2016年民進黨禮讓李慶元，加起來只不到賴士葆1%，如何突破重圍？蔡壁如說，選舉應該盡量告訴人家能為市民做什麼，選舉要變得好玩，不是有太多算計，只能用兩隻腳告訴市民能夠為他們做什麼。

蔡壁如說，至於藍、綠、白，民眾黨出來之後，要告訴百姓，不要講藍綠，而是開始要講國家治理、民生第一，如果可以提供老百姓更好的民生經濟，幹嘛去講藍綠的一些議題，「我覺得我在發言上盡量不要講藍綠」。

張幸松指出，勤走才能真正接地氣，勤能補拙是最好的政策，把主席理念推廣給選民，陸戰的是中老年部分，市場、夜市、早市、捷運、公園、學校都一直在走，年輕族群部分，也是黨空戰比較強的部分，這兩個月會增加空戰組織，最近增加三個小編，準備空戰方面全力以赴，爭取最後勝選。

在掃街時發生一段小插曲，蔡壁如行經掛著「台灣退伍軍人權益保障協會」攤位時，有民眾高分貝詢問「台灣民眾黨有沒有要在中華民國之下，當一個忠誠的反對黨？」蔡壁如一度答不出來，隨後尷尬離去，不久後掃街團隊折返，再次回到攤位解釋，剛剛問的太激動、沒聽清楚，民眾重複問題後嗆聲「很難嗎？很難理解嗎？」、「不要來補鏡頭啦」。

對此，蔡壁如強調，台灣民眾黨成立，不是要討論藍綠問題，還是回歸理性科學講國家治理 ，「大哥剛剛講的那些，我覺得個人的表達，我都同意」，但是應該用另外的思維，思考國家需要什麼，今天來傾聽大家，回去會思考。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

