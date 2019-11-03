林飛帆酸「白裡透紅」　柯文哲回嗆：典型扣帽子、販賣芒果乾

記者楊亞璇／台北報導

民進黨副秘書長林飛帆日前稱，不會相信藍色、淡藍色，也不會相信「白裡透紅」，暗酸柯文哲。對此，柯文哲3日受訪強調，當前台灣社會97%左右是台灣派，林飛帆的發言就是典型的扣帽子，拿藍綠統獨在做選舉操作。

柯文哲出席2019日本愛媛縣松山市來台撞轎祈福活動，受訪時被問及林飛帆「白裡透紅」的說法。柯文哲認為，當前台灣社會不要說100%，「我敢說絕對97%左右是台灣派，台灣主體、台灣優先」，這種區分中國派、台灣派，坦白講還是意識形態的操弄，就是販賣芒果乾（指亡國感）。

柯文哲痛批，「林飛帆的發言就是典型的扣帽子，這就是一貫的拿藍綠統獨在做選舉操作，這是最典型的例子」。

對於民進黨主席卓榮泰酸國民黨主席吳敦義列不分區立委是「厚臉皮」，柯文哲說，「你看齁，我都忍住不說，社會會有評論，其他黨的事情又何必講」，如果是他，他就笑一笑就過去了，社會自己會有評論，何必講這麼多幹什麼。

談到吳敦義跑攤卻發生喝醉狀況，柯文哲說，「喝醉是每個人都有，我看影片不一定，有時候是暈眩或什麼，專業問題專業解決，有沒有喝醉是當場人知道」，至於有時候人年紀大了暈眩，還是蠻常見的疾病。

▲柯文哲出席2019日本愛媛縣松山市來台撞轎祈福活動。（圖／記者黃國霖攝）

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