韓國瑜深夜痛批「教育部把台灣的孩子當賊」　出國交換不是有錢人專利

▲韓國瑜深夜發文痛批教育部「把台灣的孩子當成是賊」。（圖／記者黃克翔攝）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜日提出「就學貸款免利息」、「政府讓你出國交換一年」的教育政策構想，引發雙方陣營激烈的政策攻防。韓國瑜3日凌晨在臉書發文，痛批教育部的套利質疑，是把台灣孩子都當成賊嗎？並且強調出國交換不是有錢人家的專利。

韓國瑜全文如下：

這幾次青年座談，我一直誠懇面對每一位青年朋友對於未來的困惑，我也表達出對未來和大環境的擔憂。其中大家討論度最高的就是「政府讓您出國交換一年」，還有「就學貸款免利息」。我想能夠引起社會各界廣大的迴響與討論，表示大家心中也認同，比起到處蓋蚊子館，投資下一代其實是更重要的。這是正確的方向，是台灣未來必須要做，而我一定會做的。

我在大學期間也是半工半讀，希望多賺一點學費、生活費。我相信很多家長、同學都是過來人，教育部的官員們可能沒辦法想像就學貸款的利息，對於一個學生肩上的負擔及心理的壓力有多沉重。

▲韓國瑜陣營對於日前高教司朱俊彰司長說明相當不滿。（圖／行政院提供）



至於教育部所提出的套利質疑，很明顯根本不食人間煙火，教育部是把我們台灣孩子都當成賊嗎？試想一個學生如果付得起學費，何必自找麻煩去找擔保人，再繳交一堆文件申請就學貸款？

看看民進黨政府這短短幾個月就撒了幾千億的支票，與其要蓋一個連在地鄉親都頗有微詞的屏東高鐵、拿納稅人的錢去綁樁、酬庸、購買親信的禮盒，我寧願把這些錢拿來投資我們的下一代！

我認為政府提供免利息的優惠，配合現有的清貧學生就學補助，一定能減少許多孩子的就學負擔，讓青年學子能夠安心學習。我也一再強調，讓大學生出國交換是非常重要的，因為少子化的台灣，人才是台灣的最大資產，是我們必須大力投資的方向！

我認為我是務實看待青年發展與創業的候選人，我們這一代要交棒給下一代，現在這群年輕人，將主導台灣未來30年的經濟發展。所以政府要為年輕人鋪路，讓出國交換不是有錢人家的專利，讓年輕人拓展世界觀、結交國際朋友、「勇敢」挑戰自己、把新觀念帶回台灣，我相信台灣未來一定無可限量！

網友在韓國瑜的臉書留言表示，「出國交換讓窮苦優秀的孩子有機會飛向國際，真的是德政，唯一支持韓國瑜！」、「謝謝韓市長、能為下一代年輕人著想，非常支持你的理念」、「幫助一個學生，就等於幫助一個家庭的經濟壓力」、「對，投資孩子，不要讓民進黨再一直撒錢」、「韓總統加油！我們陪你出征！翻轉台灣，庶民起義！」、「韓市長的政見都很棒，希望可以在提一個房貸免利息跟一年免費出國一次那就更好了」。

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