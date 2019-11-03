記者發稿遭韓粉指1450　蘇貞昌：就算不滿報導、也要尊重媒體採訪

▲蘇貞昌。（資料照／記者張榮恩攝）



記者蔡文鈴／台北報導

有韓粉到民進黨造勢場合開直播，甚至隨意闖入媒體發稿區指記者是1450，在網路上掀起熱議。對此，行政院長蘇貞昌3日受訪時回應，應該尊重媒體人，給他們好的採訪空間。

這位韓粉擅自闖入媒體發稿區，還說「這群寫稿的年輕人是1450」，也將鏡頭對著記者的「電腦螢幕」拍攝，將記者的名字、新聞內容、螢幕都呈現在她的畫面中。

▲韓粉到民進黨立委參選人造勢場合。（圖／翻攝YouTube）



韓粉還問記者，「哦，你們在蔡總統發新聞是不是？這個等一下會發出來嗎？會在哪裡看到？」離開後還跟路人說，「他們在寫新聞稿，等一下就要發出去了，好強喔，我們沒有金錢，沒有這種資源做這些啦！」指涉新聞記者是1450。

▲韓粉闖媒體採訪區，指記者是1450。（圖／翻攝YouTube）



蘇貞昌對此表示，台灣好不容易走到民主開放，遠離國民黨當年的威權，看看香港現在對媒體仍如此不友善，國際媒體記者採訪，竟被開槍擊中眼睛。

蘇貞昌認為外界要體恤媒體人採訪的辛苦，尊重媒體採訪，就算有些媒體、報導讓有些人不滿意，但還是要為媒體留下最好的空間，因為這就是民主，就是言論自由。

還想看更多...

► 韓粉闖媒體採訪區開直播 指「寫稿的年輕人是1450」引眾怒

► 韓粉稱記者1450後…改標 抱歉呀，韓國瑜場合真的從沒見過呢

► 韓粉開直播誤稱記者1450 韓辦：應尊重媒體不應受干擾



►白白胖胖也是一種美

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

