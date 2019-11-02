蔡賴同台造勢　蔡英文：2020台灣要贏！籲支持民進黨國會過半

▲總統蔡英文在立委林俊憲的聯合競選總部成立大會，與前行政院長賴清德合體同框造勢，引起現場民眾熱烈歡呼，場面數度沸騰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

總統蔡英文與立委林俊憲的聯合競選總部成立大會，11月2日上午盛大舉行，前行政院長賴清德與立委林俊憲同台進場，並與台南競總主委黃偉哲、總統蔡英文同台造勢，這是蔡賴初選後首次合體同框造勢，引起現場民眾熱烈歡呼，場面數度沸騰。

台南市長黃偉哲，今天以小英台南競選總部主任委員的身分，向民眾呼籲：「支持民進黨，總統要當選，立委全壘打，國會要過半！」並強調，現在有的政黨立場跟民進黨很像，有的政黨名字跟我們很像，呼籲民眾政黨票唯一支持民進黨。

賴清德前院長表示，過去民進黨無論是否執政，台南都是最支持民進黨總統候選人的地方，每次都開出最高的得票率！所以，賴清德更呼籲民眾，如果不希望台灣成為下一個香港或新疆，一定站出來守護台灣，讓蔡英文總統高票當選，民進黨在國會過半！

總統蔡英文致詞時，四度感謝賴清德前院長對台灣與台南的貢獻，尤其感謝賴清德替民進黨在美國爭取僑胞支持，從美國回台後，更馬不停蹄地在全台輔選。

蔡英文總統今天也多次讚賞自主參加造勢民眾：「氣勢不錯！」，並說明自己在3任行政院長的努力下，已經把基礎打好，台灣更是很久沒有聽到四小龍的稱號。最後蔡英文、賴清德、黃偉哲、林俊憲、林宜瑾、郭國文更舉起雙手，齊聲呼喊：「2020，台灣要贏」。據民進黨台南市黨部估算現場支持者約5000人。

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